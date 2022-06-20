陳恒鑌建議隔離設施改作「在港驛站」 讓回內地港人先檢疫

疫情之下，本港只能與內地有限度通關，民建聯立法會議員陳恒鑌表示，內地的隔離酒店供不應求，建議將目前空置的隔離設施改作「在港驛站」，方便有意回內地的港人作短暫隔離。陳恒鑌聯同民建聯工商專業委員會委員潘景和、葵青區議員郭芙蓉今日召開網上記者會，指內地的隔離酒店名額受限，以致長期供不應求，難以預訂，令不少港人及內地同胞難以前往內地。他們又指，由中央在港援建的多個方艙醫院已落成，卻因疫情緩和而暫時空置。

陳恒鑌解釋，「在港驛站」可由國家衞健委派員監督，由本港紀律部隊營運，並向入住人士收取接近成本的食宿費用。他相信倡議可便利港人更易返回內地，一旦觀察期間染疫可立即重投本港醫療體系；更有助降低將病毒輸往內地風險。

潘景和表示，社區隔離設施本身為臨時居住用途，若要改建為坊間近日倡議的過渡性房屋，將要花長時間加強電力配備。他亦指出，竹篙灣的隔離設施曾撥出部分作公開考試特別試場，反映設施可作靈活調動，局部改變用途；民建聯葵青區議員郭芙蓉指，有市民向她反映回內地配額比演唱會門票更難預約。她今早亦嘗試登入系統，在等候5分鐘進入網站後，房間已然「清零」。

健康驛站難以預約

希望回內地工作的市民Nicole在記者會上分享指，她從本月9日起嘗試預約健康驛站或金巴車票從未成功，更見黃牛黨抬價至一千多元，相信價格日後會繼續上升，大嘆無奈；在內地經營生意的陳先生則指，自己經常往返兩地，留意到近月難以預約健康驛站，苦無對策，相信倡議有幫助。

陳恒鑌強調，有意回內地人士目前苦於名額不足而無法起程，相信倡議能為他們提供第三條路。他已初步向中央官員反映倡議，所獲反應正面；他亦已去信候任行政長官李家超，希望新一屆政府盡快與內地商討安排，以結果為目標，為兩地局部通關開創新猷。



