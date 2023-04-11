陳校長免費補習天地6月賣旗日招5千名義工　冀支持平等教育

由陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」（補天），致力推動「教育平等」理念，自2011年成立以來已召集逾2萬名義務導師，為基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，至今已有逾1.9萬名學童受惠。

適逢賣旗日是父親節前夕，大會誠邀市民聯同父母、子女甚或三代同堂一起擔任賣旗義工，齊心為慈善出力，共度饒富意義的親子時光的同時，更可以為基層學生送上愛與關懷。此外，大會呼籲社會各界及機構團體透過不同方式義購募捐，共襄善舉。

是次「補天全港賣旗日2023」邀請了本地著名插畫品牌Chocolate Rain設計了八款精美旗紙，旗紙上附有感謝雙親的溫馨說話，讓大家傳達平常不易宣之於口的心意，為大家向父母表達關懷與感激之情。

傳達「施比受更有福」訊息

陳葒校長表示，在父親節前夕舉辦「補天全港賣旗日2023」，具有多重意義。活動的主題「父母恩重如山，兒女情深似海」，表達了父母與子女之間雙向而深厚的感情。都市生活節奏急促，大家往往忙於工作或學業，而忽略了與家人相處，亦未有適時向對方表達愛意及謝意。我們誠意邀請廣大市民與父母或子女，甚或三代同堂一起成為補天賣旗義工，於本年6月17日參與各區賣旗活動。為人父母者更可以身作則，向下一代傳達「施比受更有福」的訊息。

陳葒校長亦表示，非常感謝大受歡迎的插畫家Chocolate Rain為我們設計旗紙，旗紙上附有向雙親表達心意的語句，體現「傳達親情愛意，化為善心慈行」的精神。

與此同時，亦誠意呼籲各界善長仁翁踴躍捐助，集腋成裘，支持我們為更多基層學生提供平等學習的機會。

「補天全港賣旗日2023」詳情、登記成為義工或捐款，歡迎致電2782 2312或2782 2700、WhatsApp至6138 7646、電郵至[email protected]，或瀏覽http://principalchan.org/flagday2023。