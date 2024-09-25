陳茂波籲西班牙企業利用香港作為跳板　開拓內地以至亞洲市場

財政司司長陳茂波繼續在西班牙馬德里的訪問行程。
陳茂波出席由貿發局舉辦的商務午餐會，向約150位西班牙工商、金融、創科界的領袖發表主題演講，並和與會者交流。他指出，香港在疫後已恢復與全球的連接，憑著「一國兩制」的獨特制度優勢，正進一步鞏固其「超級聯繫人」的地位，歡迎西班牙企業利用香港作為跳板，開拓粵港澳大灣區、內地以至亞洲的龐大市場。他又說香港擁有全鏈條的籌融資市場和金融服務，加上與內地資本市場的「互聯互通」，讓西班牙企業可以便捷地通過香港，同時吸引內地和國際市場的資金。
陳茂波與西班牙貿易國務大臣會面
陳茂波說香港在綠色金融方面處於亞洲領先地位，綠色標準與歐盟接軌，歐洲的綠色項目可以充分利用香港作為籌融資平台，又說期待未來加強與西班牙在金融、創科、文化、創意產業等不同領域深化合作、共創雙贏。
陳茂波亦與西班牙貿易國務大臣會面，講述香港最新的經濟發展情況。雙方也就進一步推動兩地經貿合作和相互投資，進行了深入交流。貿發局主席林建岳和總裁方舜文一同參與會面。
貨櫃碼頭排名｜香港首跌出全球十大 運輸及物流局：不同機構排名有差異
另外，陳茂波率領科技初創代表團，先後到訪西班牙的初創加速器IMPACT和西班牙電訊企業Telefónica。代表團的初創企業代表與IMPACT負責人亦有互動交流，並介紹各自的創業理念和業務發展。代表團其後到訪Telefónica，了解該公司的業務，包括其在5G電訊、物聯網、第三代互聯網等的發展策略，以及在培育和投資創科企業方面的經驗。
陳茂波會繼續在馬德里的訪問行程，當地時間下午會轉抵倫敦訪問。
原文刊登於 香港電台