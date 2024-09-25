陳茂波籲西班牙企業利用香港作為跳板　開拓內地以至亞洲市場

陳茂波（右）與西班牙貿易國務大臣Amparo López Senovilla（左）會面。（政府新聞處）

財政司司長陳茂波繼續在西班牙馬德里的訪問行程。 陳茂波出席由貿發局舉辦的商務午餐會，向約150位西班牙工商、金融、創科界的領袖發表主題演講，並和與會者交流。他指出，香港在疫後已恢復與全球的連接，憑著「一國兩制」的獨特制度優勢，正進一步鞏固其「超級聯繫人」的地位，歡迎西班牙企業利用香港作為跳板，開拓粵港澳大灣區、內地以至亞洲的龐大市場。他又說香港擁有全鏈條的籌融資市場和金融服務，加上與內地資本市場的「互聯互通」，讓西班牙企業可以便捷地通過香港，同時吸引內地和國際市場的資金。