陳茂波：全年經濟增長預測修訂至4.0%至5.0% 短期內搞活香港夜市

通關後，香港打開大門迎接各地旅客。財政司司長陳茂波今日(13日)在網誌表示，預計私人消費和訪港旅遊業仍然是下半年的主要增長動力。惟他表示，雖然訪港旅客數上升，但仍要不斷提升自身的競爭力和吸引力，推動香港旅遊業朝多元、高增值、可持續的方向發展。陳茂波指，考慮到今年上半年經濟的實際數字和下半年的情況，把今年全年經濟增長的預測修訂至4.0%至5.0%，較五月覆檢時的3.5%至5.5%收窄一個百分點。

內地旅客消費習慣改變 需提升競爭力與吸引力 陳茂波表示，踏入下半年，本港旅遊業的復蘇加快，七月訪港旅客人數約360萬人次，即每日約有11.6萬旅客訪港，按月上升超過3成。其中，內地和東南亞市場恢復較快；內地遊客數量已恢復至約疫情前7成；東南亞國家如菲律賓的遊客已超過疫情前；泰國遊客則超過9成，8月首10天的日均訪港旅客數量更超過13萬。 不過，陳茂波提到，內地旅客的消費習慣有所改變，以購物作為主要來港目的的比例下跌，故即使訪港旅客數字正在快速恢復，但仍要不斷提升自身競爭力和吸引力，抓緊機會，推動香港旅遊業朝多元、高增值、可持續的方向發展。他表示，考慮到今年上半年經濟的實際數字和下半年的情況，把今年全年經濟增長預測修訂至4.0%至5.0%，較五月覆檢時的3.5%至5.5%收窄了一個百分點。陳茂波指出，短期內要與業界合力把香港夜市搞活搞旺，更好鞏固復甦中的各個經濟環節，保持復甦動力。