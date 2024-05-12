陳茂波：擴展個人遊助提振整體經濟 未來重點吸引海灣地區遊客

財政司長陳茂波今日(12日)發表網誌，指經國務院批准，個人遊計劃進一步擴展至59個城市，特區政府和市民都衷心感謝中央政府對香港的支持愛護，有關措施將為本港帶來更多過夜旅客，有助帶旺本地飲食、零售、酒店等市道，提振整體經濟，亦能進一步加強內地跟香港的人文交流、民心相通。

陳茂波表示，旅發局本月針對多個海灣地區國家展開推廣香港的宣傳活動，包括上周剛帶領了歷來最大規模的業界訪問團到迪拜，參與中東地區年度最大型國際旅遊業界展覽(Arabian Travel Market)。他指，根據去年的調查，來自海灣地區的遊客消費力高，每名旅客平均在港消費11,300元， 較整體高出八成半，過夜日數亦較整體平均為長，是未來值得重點吸引的高消費遊客群體。今年第四季，國泰航空將重啟香港直飛利雅得的客運航線，有利兩地更便捷的經貿和人文交流。

積極拓展中東等新市場吸納資金 在吸納資金方面，除了繼續鞏固傳統歐美市場外，政府亦積極鋪開拓展中東等新市場的工作。繼去年沙特阿拉伯未來投資倡議研究所(FII)在香港舉辦首場「PRIORITY亞洲峰會」後，上周沙特證券交易所首度把其旗艦「資本市場論壇」移師海外，選擇在香港舉行，成功吸引了約650人出席，當中約三成來自中東。港交所亦同時安排了約300場中東、香港和內地企業和投資者的對接會面，突顯香港連通我國和世界的「超級聯繫人」角色和功能。