陷指示牌更改風波 港鐵：優先考慮出入口最近建築物 將檢視九龍灣站B出口

港鐵近日陷入指示牌更改風波。何文田站A出口的指示牌由原本的「愛民邨/何文田邨」，改為豪宅「朗賢峯」；其後再有網民投訴類似情況在九龍灣站發生，九龍灣站B出口的指示牌，把原有的淘大花園刪去，由新落成的東九文化中心取代。事件引起熱議後，港鐵日前已將指示牌重新調整，重新加上兩條屋邨，變成「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。港鐵今日(13日)晚上再度發稿解釋，指公司是按照一般以該出入口最近的建築物作標示而作出更新。港鐵續指，將繼續檢視車站內的標示及資訊，並加強與持份者溝通；亦會檢視九龍灣B出口的指示牌。



港鐵表示，港鐵網絡每日服務超過五百萬人次乘客，車站的各項標示及指示，包括出入口指示牌、指南、街道圖及架設於車站出入口天花位置的燈箱指示牌等，旨在為乘客提供清晰簡潔的資訊，方便乘客選擇最適合的出入口前往目的。隨着周遭環境的變化和地區發展，公司就網絡上的指示牌會不時作出更新。以架設於車站出入口天花位置的燈箱指示牌而言，公司一般會優先考慮顯示出入口最近的建築物，亦會因應是否有更具代表性的地標或公共服務設施的落成，並考慮不同類別乘客使用情況等，而作出相應更新。

港鐵續指，就早前將何文田站A出口的燈箱更新為「朗賢峰」的處理，是按照一般以該出入口最近的建築物作標示而作出更新，同時亦保留A3的出入口指示牌「何文田邨/愛民邨」。公司留意到不同持份者對該出入口標示的關注，最近已將標示修訂為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」，而A3及A4出入口指示牌則分別維持為「何文田邨/愛民邨」及「朗賢峯」。

會加強與持份者溝通 港鐵稱，港鐵車站內的指示目的是為不同乘客提供清晰易明的資訊，以便利出行。公司深明因應城市的發展變遷，車站的運作需要及乘客習慣等亦會有所改變，不同使用者對車站設施亦有不同訴求。港鐵將繼續檢視車站內的標示及資訊，以反映車站周邊發展，過程中並加強與持份者的溝通，繼續為市民提供高水平鐵路服務。關於2024年7月份因應東九文化中心落成而更改的九龍灣站B出口燈箱指示牌，會一併檢示，並作出適當處理。