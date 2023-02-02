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2023-02-02 11:28:24

隨李家超率團訪中東　建築師冀藉港經驗推動當地綠色建築

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特首李家超周六(4日)將率團訪問沙特阿拉伯及阿聯酋，有隨行的建築師接受傳媒訪問時表示，希望以香港興建綠色建築的經驗，藉著行程協助當地智慧城市升級轉型，並且向當地商界好好介紹香港，講好香港故事。

隨李家超訪問中東的建築師何力治，希望以香港興建綠色建築的經驗，協助當地建築設計。(新聞截圖)

隨李家超訪問中東的建築師何力治，希望以香港興建綠色建築的經驗，協助當地建築設計。(有線新聞截圖)

稱看好中東潛力及資金豐富

建築師何力治十多年前曾到阿聯酋發展，但因08年金融海嘯以及文化差異撤走，不過他因應一帶一路發展，近年再看好中東的潛力及資金豐富等機將會重返阿聯酋阿布扎比發展，他希望以香港興建綠色建築的經驗，推廣香港獨特優勢，協助當地綠色建築。

何力治指，中東是一個比較熱的地，怎樣在建築設計或者加建改建方面，第一令到當地大樓在不用電的情況下，令大樓可無動力製冷，不用電下可被動式令它沒那麼熱，令它涼一點，這建築設計方面，香港做得比較成功。

許多人誤會香港「炒冷飯」

他之前亦曾隨團出訪泰國，出席亞太經合峰會。他稱在泰國時與亞太經合的朋友分享過，坦言他們根本不知道原來香港的綠色金融過去幾年有甚麼新發展，亦不知道西九文化區落成，認為許多人誤以為香港都是「炒冷飯」，靠金融、貿易、服務及物流等老本行。他稱香港其實有很多新事物可提供，第一步最重要是重新連繫，講好故事給他們知道。

何力治希望透過行程，除了談生意，亦可了解當地的發展願景，重新介紹香港，再尋求更多合作空間。

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