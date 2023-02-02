隨李家超率團訪中東　建築師冀藉港經驗推動當地綠色建築

稱看好中東潛力及資金 豐富

建築師何力治十多年前曾到阿聯酋發展，但因08年金融海嘯以及文化差異撤走，不過他因應一帶一路發展，近年再看好中東的潛力及資金豐富等機遇，將會重返阿聯酋阿布扎比發展，他希望以香港興建綠色建築的經驗，推廣香港獨特優勢，協助當地綠色建築。

何力治指，中東是一個比較熱的地區，怎樣在建築設計或者加建改建方面，第一令到當地大樓在不用電的情況下，令大樓可無動力製冷，不用電下可被動式令它沒那麼熱，令它涼一點，這建築設計方面，香港做得比較成功。

指 許多人誤會香港「炒冷飯」

他之前亦曾隨團出訪泰國，出席亞太經合峰會。他稱在泰國時與亞太經合的朋友分享過，坦言他們根本不知道原來香港的綠色金融過去幾年有甚麼新發展，亦不知道西九文化區落成，認為許多人誤以為香港都是「炒冷飯」，靠金融、貿易、服務及物流等老本行。他稱香港其實有很多新事物可提供，第一步最重要是重新連繫，講好故事給他們知道。

何力治希望透過行程，除了談生意，亦可了解當地的發展願景，重新介紹香港，再尋求更多合作空間。