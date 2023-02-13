雙程證殘疾男女長沙灣賣唱認行乞　各罰款1500元

持雙程證來港的傷殘男女上周五(10日)，在長沙灣及深水埗一帶街頭賣藝行乞，圖取途人施捨，期間有途人不堪其噪音滋擾而報警。警員到場將二人拘捕，並檢獲麥克風、擴音器等工具，各被控1項乞取施捨罪。兩人今日（13日）於西九龍裁判法院承認控罪。裁判官李志豪考慮兩被告不知道事件是犯法及個人背景下，各判處罰款1,500元，惟他們若不能繳付罰款，需以監禁5日作替代。

男被告：離婚來港散心

被告為鍾小堅(39歲)及李梅花(34歲)，兩人均持往來港澳通行證。他們承認於2023年2月10日，在香港九龍長沙灣順寧道保安道市政大廈保安道街市外，在街上乞取及收取施捨。案情指，報案人在2023年2月10日約4時，於長沙灣順寧道保安道街市外，見到兩名被告同時使用裝置來唱歌，面前有紙皮盒盛裝供途人施捨的金錢。警方接報到場後，他們承認在當日從落馬洲過關來港，以及不知道行乞是犯法。

沒有律師代表的男被告鍾小堅求情指，不知道在香港行乞是犯法，加上他早前離婚，心情不太好，故為散心而來到香港，而聽別人說在香港賣唱可以賺錢，以便供養其父母，希望法庭可以饒恕他一次。另一女被告李梅花，亦沒有律師代表，求情指她不知道行乞是犯法，本身自己已婚及有孩子，以後不會這樣做，希望法庭可以輕判。