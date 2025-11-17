雙程證父被控非禮10歲女兒　保母得悉後遭辭退

一名內地工作男子，被指在疫情通關後返港，趁10歲女兒入睡時摸其胸部、下體等。他否認4項非禮罪，案件今日(17日)在區域法院開審。
被告為 Z.F.(被控時60歲)，否認4項猥褻侵犯罪。控罪指，他在2022年7至 8月某兩日、2024年1月11日在香港新界某單位，以及2023年某日在香港非禮年約10歲的女童X。
稱「佢摸我係因為愛我」
女童X的兩次錄影會面中提到，其母居於內地關係較疏離；父親因疫情留在內地她與兄姊及保母同住。某日從補習班回家後見到父親，當晚她與姐姐在房間睡覺，因太興奮而失眠，其後聽到父親躺在她身旁，又伸手入其上衣摸胸及指插其私處，持續數分鐘，再舔其胸及耳朵，發現她沒睡着後問「舒唔舒服」。X沒有回應，被告即稱「佢摸我係因為愛我」。
幾乎每日都有非禮行為
另一日早上，X 睡醒但沒睜開眼睛，父親從廁所步出，行至她身旁摸胸，X形容他很用力，更表示目前仍然生氣，又透露其後被告幾乎每日都有非禮行為。直到暑假結束後，被告返回內地工作。
X事後向保母求助，保母為她調房、代她向父親查問。直至2023 年某日，被告在黃埔一個停車場內的升降機抱着X，問是否有向保母透露事件，X沒理會，父親遂捏其臀部。其後該名保母遭辭退，X詢問時被告只稱因為覺得保姆在子女心目中的地位已超越自己。
曾鎅手處理情緒
進行錄影會面的前一日，被告問X要不要到樓下吃咖喱飯時，以雙手抱住X緊貼其身體，又用手捏其臀部及大腿，歷時約數秒。X立刻推開被告並躲入廁所。X表示，父親「好囉嗦、好惡」，「我唔係好鍾意佢」，與兄姐關係亦一般。X又稱，第一次遭非禮開始鎅手以處理情緒，報警後沒再這樣做。根據承認事實，X的父親接兒子放學時被捕。
案件編號：DCCC489/2024