雙程證父被控非禮10歲女兒　保母得悉後遭辭退

一名內地工作男子，被指在疫情通關後返港，趁10歲女兒入睡時摸其胸部、下體等。他否認4項非禮罪，案件今日(17日)在區域法院開審。

被告為 Z.F.(被控時60歲)，否認4項猥褻侵犯罪。控罪指，他在2022年7至 8月某兩日、2024年1月11日在香港新界某單位，以及2023年某日在香港非禮年約10歲的女童X。

稱「佢摸我係因為愛我」

女童X的兩次錄影會面中提到，其母居於內地關係較疏離；父親因疫情留在內地她與兄姊及保母同住。某日從補習班回家後見到父親，當晚她與姐姐在房間睡覺，因太興奮而失眠，其後聽到父親躺在她身旁，又伸手入其上衣摸胸及指插其私處，持續數分鐘，再舔其胸及耳朵，發現她沒睡着後問「舒唔舒服」。X沒有回應，被告即稱「佢摸我係因為愛我」。