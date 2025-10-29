雙非子出生後腦癱　醫委會隔15年終止研訊 父母批不公平促致歉

一對內地父母16年前來港產子，兒子患腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生，研訊延誤15年後展開，卻因秘書處無法交代延誤原因而被終止。事主父親質疑是否公平，擬司法覆核並致信特首追討。社區組織協會批評公義未彰，認事件中為並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職，促14天內覆核決定。

內地婦黎志堅和彭紅英2009年來港產子，於浸會醫院誕下兒子黎遠建。兒子3日後手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障；夫婦質疑負責醫生薛守智未有及時跟進導致事故，翌年逐向醫委會投訴。事件原定2016年展開研訊，惟薛守智押後研訊申請獲批，最終沒有下文。