雲南繼父涉強姦繼女Y全部罪成 另承認6項涉Y妹妹的性相關罪行

一名與香港女子結婚的雲南男子，被繼女指控多次性侵，包括兩次強姦、強迫口交、強拉繼女手捉摸其陽具及摸胸摸下體等。他被控以強姦、對未滿16歲兒童作出猥褻行為及非禮等8項罪名，他否認全部控罪，案件因此須抽選陪審團審理，陪審團今日(14日)在高等法院退庭商議，裁定被告全部罪名成立。庭上透露，被告另承認6項牽涉事主Y的妹妹的性相關罪行，將待明早處理。

被告以「L.C.」作為代號，47歲，報稱農民，被控4項非禮、2項對16歲以下兒童作出猥褻行為、及2項強姦罪。

本案代號「Y」的事主於2005年出生，現年17歲。她的父母在2014年離婚後，她與母親和比她小兩歲的妹妹於葵涌區某公共屋邨同住。其母在2015年與本案被告結婚。本案罪行在2018年7月至2019年11月之間發生，而被告在2019年10月獲批單程證，於11月22日經羅湖入境時被捕。

在雲南從後抱 Y 摸其乳房

據控方開案陳詞，本案首6項控罪，即4項非禮、一項強姦及一項對16歲以下兒童作出猥褻行為罪，均於2018年7月至8月，於內地雲南省發生。當時Y和妹妹跟隨母親到被告的雲南老家度暑假，被告和Y母經常到駕駛電單車載Y兩姊妹到處遊玩。Y現指她曾3次坐被告電單車尾時，遭被告單手向後伸到她胯下，隔着褲子摸和用手指「撩」她下體。另有1次被告就趁Y母與妹去廁所時，從後抱Y摸她乳房，並把下體壓住Y的臀部搓揉。