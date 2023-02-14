雲南繼父涉強姦繼女Y全部罪成 另承認6項涉Y妹妹的性相關罪行

一名與香港女子結婚的雲南男子，被繼女指控多次性侵，包括兩次強姦、強迫口交、強拉繼女手捉摸其陽具及摸胸摸下體等。他被控以強姦、對未滿16歲兒童作出猥褻行為及非禮等8項罪名，他否認全部控罪，案件因此須抽選陪審團審理，陪審團今日(14日)在高等法院退庭商議，裁定被告全部罪名成立。庭上透露，被告另承認6項牽涉事主Y的妹妹的性相關罪行，將待明早處理。
被告以「L.C.」作為代號，47歲，報稱農民，被控4項非禮、2項對16歲以下兒童作出猥褻行為、及2項強姦罪。
本案代號「Y」的事主於2005年出生，現年17歲。她的父母在2014年離婚後，她與母親和比她小兩歲的妹妹於葵涌區某公共屋邨同住。其母在2015年與本案被告結婚。本案罪行在2018年7月至2019年11月之間發生，而被告在2019年10月獲批單程證，於11月22日經羅湖入境時被捕。
在雲南從後抱Y摸其乳房
據控方開案陳詞，本案首6項控罪，即4項非禮、一項強姦及一項對16歲以下兒童作出猥褻行為罪，均於2018年7月至8月，於內地雲南省發生。當時Y和妹妹跟隨母親到被告的雲南老家度暑假，被告和Y母經常到駕駛電單車載Y兩姊妹到處遊玩。Y現指她曾3次坐被告電單車尾時，遭被告單手向後伸到她胯下，隔着褲子摸和用手指「撩」她下體。另有1次被告就趁Y母與妹去廁所時，從後抱Y摸她乳房，並把下體壓住Y的臀部搓揉。
Y半夜驚醒全身赤裸被啜乳頭
除上述非禮事件外，Y亦指在雲南期間，有次她與被告同房睡覺時被搖醒，赫然發現自己遭被告脫光衣服，被告則下半身赤裸地吸啜Y的右邊乳頭。他見Y醒來後，從Y的私處抽出自己的陽具，匆忙離開房間。另有一次被告就在她躺在床上用手機時，突然脫褲強行把陽具放入她口中郁動。Y一直沒有把這些事告訴母親，但這次強迫口交事件後她就向母親要求，日間去其他親戚的家。
趁家中無人推Ｙ在床上強姦
至於餘下1項強姦和1項作出猥褻行為罪，則是在2019年，被告來港短暫停留時，在她們的葵涌住所內發生。Y指有次被告趁她母親和妹妹外出，強行脫去她的褲子捉住Y雙手推在床上，然後用身體壓著Y，除下Y的褲子及強行張開Y的雙腿，將陽具插入Y陰部約3分鐘，將她強姦；另有1次則在睡房內強拉她的手，捉住他的陽具上下郁動。
辯方其後盤問Y，指Y在第一次遭非禮後仍和被告一同外出，且在遭非禮時沒有推開被告的手或趁機離開，質疑Y寧冒著被非禮的危險也要外出。Y則指這是「迫於無奈」的選擇，稱若不外出會遭家人追問原因，且認為去到雲南「無理由唔周圍走」。