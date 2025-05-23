電子交通告票｜6.15起發電子牛肉乾初期雙軌並行　一文睇清6大須知

警方目前沿用實體紙本向違例駕駛者發出俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書（電子交通告票）。警方宣布，將於下月15日開始實施以電子方式發出「牛肉乾」。《am730》整合了6大重點，方便市民了解新措施。
同日推出網站和流動應用程式
警方將於下月15日推出「電子交通告票平台」的網站和流動應用程式，告票資料會上傳至平台，市民可透過平台查閱及繳交罰款。在「非登入」的情況下，市民可在平台首頁點選「核實／繳付」，輸入告票通知書編號和違例的車牌號碼後繳款，登入後更可查閱過往繳款紀錄、告票狀況等。
已核實流動電話號碼或電郵
要以電子方式收取告票，就先要向運輸署提交已核實的流動電話號碼或電郵，署方自去年11月起開始向車主、駕駛執照和相關牌證持牌人收集。新措施下，如市民提供流動電話號碼，違例人士就會收到短訊告票；如果提供電郵地址，則會收到電郵告票。
繳費方式包括FPS等
短訊告票或電郵告票均載有足夠資料，違例人士可根據資料沿用傳統方式繳款。電子平台亦將新增FPS、信用卡、Google Pay及Apple Pay等支付方法。
初期實施「雙軌並行」
計劃初期會實施「雙軌並行」的過渡期，同時提供電子和紙本告票，違例者只要利用其中一張告票繳款即可。至於過渡期限期，則須視乎市民的接受程度。警方亦同時更新實體告票的格式和排位等，例如電子繳款碼、條形碼等資訊的位置移至告票中間；背頁列有新增的繳款方式。
短訊以「#」字開頭 不附超連結
電子交通告票的短訊會以「#」字開頭，而短訊內不會有任何超連結，以防釣魚騙案。「電子交通告票平台」網站的網址域名結尾為「.gov.hk」。
即時收告票通知防拖車
實施電子告票後，車主將即時收到告票通知，及時駛走車輛以防被拖走。如有租車人被發現違例，亦需由車主負責。
警方表示，電子告票可以助警方更清楚了解哪一區的違例情況更嚴重，從而針對性執法，相信可有效減少市民違規的情況，。警方會視實際情況與運輸署合作，加強宣傳。