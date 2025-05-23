電子交通告票｜6.15起發電子牛肉乾初期雙軌並行　一文睇清6大須知

警方目前沿用實體紙本向違例駕駛者發出俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書（電子交通告票）。警方宣布，將於下月15日開始實施以電子方式發出「牛肉乾」。《am730》整合了6大重點，方便市民了解新措施。

同日推出網站和流動應用程式

警方將於下月15日推出「電子交通告票平台」的網站和流動應用程式，告票資料會上傳至平台，市民可透過平台查閱及繳交罰款。在「非登入」的情況下，市民可在平台首頁點選「核實／繳付」，輸入告票通知書編號和違例的車牌號碼後繳款，登入後更可查閱過往繳款紀錄、告票狀況等。

已核實流動電話號碼或電郵

要以電子方式收取告票，就先要向運輸署提交已核實的流動電話號碼或電郵，署方自去年11月起開始向車主、駕駛執照和相關牌證持牌人收集。新措施下，如市民提供流動電話號碼，違例人士就會收到短訊告票；如果提供電郵地址，則會收到電郵告票。