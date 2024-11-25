電機公司前經理瞞利益衝突騙款逾7000萬　承認欺詐候判

廉政公署早前落案起訴一名電機公司前經理，隱瞞自己和家人在一間供應商的權益，致使公司向供應商採購電子零件，6年半內詐騙貨款逾7,000萬元。被告今日(25日)在高等法院原訟法庭承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》，案件押後至12月4日判刑，現獲准保釋。

被告佘日榮(60歲)，德昌集團前經理，於2006年加入德昌集團為助理經理，並於2015年晉升為經理，負責為集團挑選合適的供應商及採購電子零件。案情透露，德昌電機控股有限公司及其子公司從事驅動系統製造和銷售業務。根據集團處理利益衝突的政策，僱員不得參與任何供應商或客戶的業務，並須披露可能存在利益衝突的關係。