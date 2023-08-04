電車作起點授STEM課程 叮叮科創盼增學習趣味

電車是香港歷史悠久的機動公共交通工具，但有居於九龍新界的年輕一輩卻把「叮叮」與輕鐵混淆，甚至不知有電車。為把電車傳承，香港電車的姊妹公司「叮叮科創有限公司」(tramplus)與多間學校和本地創科公司合作，推出多項教育活動，以電車為起點，教授中學生涉元宇宙城市規劃等STEM課程；並帶領學生參觀電車廠，盼認識電車的同時亦提早接觸大學課程，並加強學生對嶄新技術的興趣和能力。

叮叮科創去年與麻省理工學院旗下的MIT Hong Kong Innovation Node(MIT Node)簽訂為期5年的合作協議，推出「創新與智慧城市設計思維課程」。在不少於20小時的課程中，初中生會先學習設計思維(Design Thinking)概念，再以設計思維審視社會中存在的問題，以及乘搭電車的觀察，從而提出有機會實踐的創科提案。

叮叮科創總經理張永恒稱，不少學生的構思極有趣，如有學生設計出「雙層電車站」，方便上層客落車。他笑指，相關構思撇除成本和法律程序，其實是可行的；透露「(現時)車站石屎頂其實係緊急平台，發生意外時上層乘客可以(臨時)企上去」，車站頂能夠承受逾30人重量。

他又提到，叮叮科創同樣與科大合作，以工學院一年級的大學課程為藍本，製作出以「元宇宙」為題的「元宇宙城市規劃：3D模型先導課程」。需時20小時的先導課程會授予初中生設計技巧，以砌電車入門，學生其後可以自由發揮創建元宇宙。

首辦叮叮科創大賽

叮叮科創將首次為全港中學生舉辦「叮叮科創大賽」，中二至中四或國際學校9至11年級學生(22-23學年)可以2至4人一組形式參賽；遞交一份參賽作品為本地交通發展出謀獻策，把香港變為更宜居且可持續發展的城市。大賽本月18日截止報名。