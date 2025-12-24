電車撞斃3歲女 司機不小心駕駛罪成囚一個月 保釋候上訴

去年8月堅尼地城發生致命車禍，一名男子偕3歲外孫女在堅尼地城海旁近皇后大道西橫過馬路時，遭一輛駛至的電車撞倒，外孫女送院後不治。肇事司機早前經審訊，被裁定一項不小心駕駛罪成立，還押至昨日（23日）在東區裁判法院被判刑。裁判官判處被告監禁4星期。被告提出保釋等候上訴獲批，准以原有保釋條件包括現金1萬元。

現年50歲被告李要東，報稱任職電車司機，被控於2024年8月15日在德輔道西(東行)近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，在道路上不小心駕駛電車。當日袁姓男子右手抱着3歲外孫女（死者）、左手拖着6歲外孫女，與外傭一同在行人過路處的安全島停下，其後被電車撞倒。發生碰撞時，行人過路燈為紅燈，交通燈則為綠燈。