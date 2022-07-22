需頻密檢測或對探訪者有難度 李輝：多為院友年長伴侶

政府宣布，院舍員工由下周起，需要加密核酸檢測至每周一次，安老事務委員會委員李輝表示，近日院舍持續出現確診個案，明白政府要求是為了院舍防疫，不容有失，但她關注員工用核酸檢測套裝自行採樣，或會影響準確度，建議政府安排專人上門採樣，亦便利院舍運作。

李輝在一個電台節目中指出，院舍訪客大多為院友的伴侶，一般較年長，若要求他們頻密到社區檢測中心進行檢測，以符合探訪要求，有一定困難，或會造成不便。

呼吸系統專科醫生梁子超亦在電台節目中表示，由於變種病毒潛伏期短，有患者短時間內「陰轉陽」，認爲即使加密院舍員工核酸至每周一檢，仍不能取代每日上班前的快速測試，最好同時進行核酸及快速檢測。他又指若員工經常自行採樣，準確度上問題不大，但爲了減少院舍員工在社區活動，政府應該安排專人到院舍採樣。

梁子超：當局防疫開始吃力或令疫情持續反彈

梁子超表示，由於升勢持續，當局防疫開始吃力，尤其追蹤個案有所放慢，或令疫情持續反彈，6月初本港疫情每星期上升九成，近期則每星期上升兩成，同意增加納入強制檢測的地點，加快攔截病毒傳播。他又認爲，感染Omicron亞型BA.2.12.1、BA.4和BA.5的個案會增加，本港單日確診或達五位數字，醫管局應及早規劃人手，應付新一波爆發。