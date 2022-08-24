露宿者家當被清僅獲賠100元覆核 官判敗訴指「未能證明損失」

19年9名無家者被驅趕及清走家當，其中6名無家者不服康文署象徵式賠款100元的裁決提出覆核，審裁官林希維今日頒下判詞，維持原判及駁回覆核申請。林官強調，法庭裁定各申索人獲100元象徵式賠償，非因認為該些寢具的價值如此，而是案中欠證據證明各申索人之損失，認為將賠償金額評定為100元沒有任何錯誤之處。

6名覆核申請人為熊達富、劉嘉曦、周雄光、吳隨有、阮少碧及陳志榮，被告人則為律政司司長。申索方指，法庭沒有恰當地評定賠償金額，亦無就各人受到的「精神困擾」而下令賠償，故提覆核申請；被告方則反對申請。

林官於判詞中指，申索方認為法庭應先就申索項目及金額詢問署方意見，若然署方反對，便應要求署方提供其所相信的合理金額，並在詢問各申索人意見後再作決定，但此建議明顯有違久已確立的普通法原則，解釋在民事訴訟中，申索者有責任證明其損失是多少。

官：無法證明單據與他們損失的財物有何關係

縱使申索方在書面陳詞中，提交一張金額為476元的寢具單據，希望以此為例證明象徵式賠償所評定的金額過低。林官反駁，申索方無法證明單據與他們損失的財物有何關係，各人亦非主張單據上的金額便是其實際損失，該些寢具又不是他們已購買或打算購買的替代品。

官：缺乏客觀事實或證據佐證他們曾受「精神困擾」

針對「精神困擾」的理據，申索方批評林官未有依例就此作出查問，致他們得不到這方面的賠償。然而，案例指出審裁官的查訊責任並非絕對，亦毋須毫無選擇和盲目地作不必要查訊。而在本案中，各申索人從未提及他們曾受「精神困擾」，審訊階段也無要求這方面的索償，加上缺乏客觀事實或證據佐證。基於上述理由，林官裁定申索方的理據無一成立，故頒令維持原判，並撤銷覆核申請。

2019年冬至前夕，防暴警以滅罪為由驅趕深水埗通州街公園內的無家者，其後康文署職員在無事先通知下清走無家者家當，並在3日內棄掉物品。9名無家者先後入稟小額錢債處要求索償，審裁官林希維今年3月判申索方勝訴，下令康文署向每位無家者象徵式賠款100元。