青協賽馬會赤柱戶外訓練營完成重建今開幕

「香港青年協會賽馬會赤柱戶外訓練營」完成重建工程，並於今日(19日)舉行開幕典禮，為青年人和弱勢社群提供更多享受水上活動的機會。訓練營由香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐逾1.4億元重建，並由香港青年協會營運。訓練營樓高4層，提供的宿位預計每年可接待約2萬人，約4.9萬人可受惠於訓練營舉辦的水上運動。

出席開幕典禮的主禮嘉賓包括行政長官李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部副部長一級巡視員宋來教授、香港賽馬會董事楊紹信博士、香港青年協會副會長馮玉麟博士、香港青年協會高級顧問王䓪鳴博士及香港青年協會總幹事何永昌。楊紹信於開幕禮上表示，體育及文化是馬會慈善策略重點範疇之一，新落成的訓練營能惠澤社會，特別為青少年提供多元化的水上活動體驗，有助鍛鍊體能，培育正向思維，並藉此提升市民對水上運動的興趣，鼓勵市民多參與體育運動。

為弱勢社群提供免費體育訓練計劃

另外，馬會亦支持新訓練營舉辦不同體驗式培訓計劃和水上體育活動，當中包括為弱勢社群提供免費體育訓練計劃，參加者會與獲配對的青少年義工一同進行體育訓練，鍛鍊體能，宣揚共融訊息，預計每年惠及逾3,000名基層人士。訓練營並會舉辦為期三年的「香港青年協會賽馬會《好動‧永續》水上歷奇計劃」，將各類水上活動糅合多元化歷奇學習體驗，促進青少年全人發展。