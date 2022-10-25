青協「Slash Expo人才共享服務巡禮」 展示斜槓青年才能 籲僱主以開放態度提供合作機會

近年斜槓族成為職場不可忽視的新力量。香港青年協會青年就業網絡獲摩根大通贊助舉辦「Slash Expo人才共享服務巡禮」，讓僱主與一眾斜槓青年共聚一堂，彼此加深了解，拓展合作機會。有僱主認為，聘請斜槓族比全職員工更有效衡量工作成效，亦有僱主認為斜槓族更能緊貼市場脈搏，籲其他僱主持開放態度，多嘗試與斜槓族合作。 香港青年協會青年就業網絡獲摩根大通贊助，設立專為斜槓青年而設的一站式資訊平台「SLASH POINT」，協助提升技能及開拓工作機會。今次「Slash Expo人才共享服務巡禮」則特設「斜槓專區」、「台上分享」及「作品展示區」，讓超過100名斜槓青年展示才能，更即場與學校、工商及社福機構的代表交流。

創意無限 貼近市場 以僱主身份出席今次巡禮的青年機構服務總監黃政浩曾與不同斜槓青年合作，認為斜槓族創意無限，「他們緊貼趨勢，例如早前流行水彩畫，之後有流體畫，他們運用了很多新意在興趣班或服務上，貼近市場需要」。他認為斜槓青年的能力未必可從履歷充份反映，僱主宜保持開放態度嘗試合作，「過程中可以看到他們的能力、表現，最吸引我的地方是他們非常用心去完成工作。 比「朝9晚6」更能衡量工作成效 另一僱主代表——從事健身運動界的公關邱益忠表示，近年與多位斜槓青年合作，範疇遍及市場推廣、拍片、剪片、社交媒體「小編」等。他指現時不少僱主傾向與斜槓族合作，因為相對傳統工作模式，聘請斜槓族更有效衡量工作成效，「對僱主而言，最緊要『交到貨』和有質素，而斜槓族的工作特質正正是懂得善用時間，不會拖延，能夠在短時間內完成符合期望的工作。」

23歲斜槓青年細孖從事攝影工作，同時身兼皮革品牌「小故革物」的店主。他形容斜槓族的特質是「多嘗試、勤力，讓僱主看見你的實力」，寄語同輩盡心做好每份斜槓工作。他亦希望僱主給予多些合作機會，讓斜槓青年能夠確定自己的能力，繼續發展多元興趣及事業，而今次的「Slash Expo人才共享服務巡禮」正是一個有效的平台，認識更多僱主，帶來新的機遇。