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2023-11-07 18:56:27

青少年自殺及企圖自殺個案按年增一倍 學者籲學校家長關心青少年

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青少年自殺及企圖自殺個案按年增一倍 學者籲學校家長關心青少年 (李朗僑攝)

青少年自殺及企圖自殺個案按年增一倍 學者籲學校家長關心青少年 (李朗僑攝)

近期接連發生青少年輕生事件，香港大學賽馬會防止自殺研究中心數據顥示，今年8至10月期間，有22宗涉及18歲以下人士或大專學生自殺及企圖自殺個案的新聞報道，去年同期11宗同類個案多一倍，情況令人擔心和不安，青少年精神健康須要關注。專家表示，現象與疫情後重返校園，未必能適應學業及朋輩關係有關，呼籲學校應該在將近的考試高峰期減輕考試及學習壓力，家長應多留意子女情緒和行為變化，不要把校園競爭帶入家中。

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港大聯合香港明愛、香港小童群益會、香港青年協會、香港青少年服務處及聖雅各福群會於今日(7日)回應最近學生自殺個案急升情況。明愛青少年及社區服務總主任陳偉良指，青少年情緒健康網上支援平台「Open 嗡」和網上青年支援隊，本年求助個案明顯增加，由2月至4月的逾一萬六千宗，於5月至7月升至一萬九千多宗，上升19%；其中學生及大學生比例分別佔10%及9%，5至10月平均每月收到超過6,500人次的青少年求助，有418個案屬高危(表明有輕生念頭)。

青少困擾問題首位為學業

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝解釋，青少決定輕生是由不同因素所致，他們受困擾的問題依次是學業、家庭及人際關係，因素會互相影響，但亦可以互相幫助，有助防止輕生個案繼續增加，「唔係要等佢哋病咗先帶去睇醫生，係要防止佢哋成為服務對象！」

葉兆輝又指，學生在疫情後重返校園，未必能適應學業及朋輩關係發展，加上在移民潮下，熟悉的朋友及老師移民，亦會增加學生壓力；且社交媒體上不乏輕生事件的相關資訊，青年長期接觸或會受其影響，「令不正常化為平常」，他呼籲社交媒體使用者避免分享輕身相關資訊。

(左起)葉兆輝、陳偉良及薜朗天。(李朗僑攝)

(左起)葉兆輝、陳偉良及薜朗天。(李朗僑攝)

求助是一種勇氣的表現

陳偉良亦補充，學校應該採取措施減輕考試及學習壓力，並投放更多資源，照顧學生的精神健康。他又鼓勵青少年遇到情緒困擾時要向人求助，「求助是一種勇氣的表現」，而政府就應該加大力度和增加資源，支援學校處理學生的精神健康問題。

留意子女飲食、睡眠習慣

另外，港大防止自殺研究中心教育心理專家薜朗天亦提醒家長，多留意子女情緒和行為變化，不要把校園競爭帶入家中；如子女有表露輕生念頭、準備遺書，或在飲食、睡眠習慣上有突然的大改變，便要多加留意，並給予關心。

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