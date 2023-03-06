青山醫院病房冧石屎無公布　林志釉質疑醫管局有意隱瞞

公立醫院再有意外發生。青山醫院一個病房去年11月有石屎剝落事故，醫管局時隔3個月都未有主動公布，要回覆傳媒查詢時才確認事件。香港病人政策連線主席林志釉在電台形容情況罕見，質疑醫管局有意隱瞞，強調意外嚴重，市民有權知情。

林志釉指，事件或涉及隱瞞，強調醫管局身為全港最大醫療機構，市民有知情權和監察權，認為醫管局若有進行基本檢查，應一早觀察到涉事天花出現問題，不會出現今次意外，質疑局方預防措施不足夠。

批醫管局轉移檢測責任予外判商

他續指，今次事件與早前在聯合醫院發生的手術燈塌下事件相似，批評醫管局將檢測責任轉移到外判商，並無設立妥善監察制度。他反問醫管局每次在事後認為不適合便解僱承辦商，下一次不錄用，這樣醫管局職責會是甚麼？他指醫管局接二連三出現類似事故，會令市民的信心大打折扣，建議盡快成立獨立調查委員會，及到醫管局轄下的醫院及診所等作安全檢測。

近日網上流傳照片顯示青山醫院一個病房有石屎剝落，再跌落病床的枕頭邊，醫管局回覆查詢時始承認事發於去年11月底，已經委託承辦商維修並全面勘察青山醫院內其他地點，又指根據顧問報告，相信病房對上樓層的喉管曾經出現滲漏導致石屎鬆脫掉落，而樓宇勘察顧問前年底勘察過醫院的結構，並無發現異常，至於為何未有公布事件，醫管局暫沒有回應。