青年傾向自由工作或斜槓族 五成人盼賺取更高收入

香港職場文化被形容有如奴隸式社會，被「鎖死」在辦公室8、9小時的全職工作，收入卻未必較兼職高。新一代青年傾向做自由工作者或斜槓族，有調查發現，14.8%受訪青年沒有全職工作，當中近五成希望可藉此賺取更多收入，及逾三成追求彈性安排時間。調查機構指，青年從事兼職各有原因，社會應關心青年處境及理解他們所面對限制。 MWYO青年辦公室委託香港中文大學香港亞太研究所在去年7月中旬至10月下旬，以電話訪問共506名18至34歲在職青年，大部分受訪青年有全職工作，但亦有14.8%青年從事兼職或自僱。青年選擇全職或兼職/自由工作原因，46.7%受訪者希望能賺取更多收入、34.7%受訪者因為能彈性安排工作時間而選擇從事兼職或自僱。

37.2%月入2萬元以上 分析因考慮賺取更多收入不做全職的青年其實際薪金，當中逾六成在月入2萬元以下，當中三成四月入一萬元以下，另28.6%介乎1萬至2萬元；另有37.2%月入2萬元以上，當中有14.3%高達4萬元以上。 研究發現，青年選擇從事自僱或兼職基於不同考慮，如有從事藝術的青年可彈性工作之餘，同時可獲取較全職更高收入而選擇不做全職工作。有從事影片拍攝及製作受訪者分享自己間中亦會寫稿及攝影，每月收入達3至4萬元，指在自由工作模式中獲得到滿足感。但亦有社經地位低青年，受學歷所限未有適合全職工作時，寧願從事多份兼職以賺取較高收入。MWYO青年辦公室助理研究員游沛翀指，這些青年因此失去向上流動機會。

自僱青年對工作與生活平衡滿意度最高 研究分析，青年對理想工作的條件可歸類為快樂、金錢和前景；當中工作與生活平衡在理想工作條件重視程度平均分當中得分最高，達8.26分，其次是高收入(平均分7.95)，工作對社會有貢獻排名最尾，僅6.33分。而現時從事兼職或自僱青年對工作與生活平衡滿意度最高平均分達6.64，反映從事兼職或自僱工作較符合青年理想工作條件。至於如何實現理想工作，近四成半認為進修(43.7%)和轉公司(43.3%)是有效的方法。但普遍不認同努力工作找到理想收入(認同只有26.4%)。