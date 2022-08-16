青年天台疑玩「飛躍道」墮斃　 飛躍道愛好者發起眾籌

一眾香港飛躍道練習者得悉傑仔家庭有經濟困難，於是發起眾籌籌集殮葬費，希望為家屬解燃眉之急。香港飛躍道團隊「重力工房」代表一眾香港飛躍道練習者，主動聯絡傑仔家人，得悉家屬有經濟困難，急需籌集殮葬費，於是發起眾籌。而「重力工房」提供「轉數快」以便熱心市民捐款，籌集到的金錢會轉賬至家屬銀行戶口。

一名17歲中五青年昨日懷疑在尖沙咀華源大廈天台玩極限運動「飛躍道」時失手，從16樓直墮至平台身亡。有專家今日向傳媒表示，參與這類運動要求肌肉力量的很大，需循序漸進訓練，又說網上不時流傳相關片段，部分畫面很震撼，可能很多人只會留意片段成功拍攝的一刻，忽略了參與者失敗時或致嚴重受傷。

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德稱，「飛躍道」最先在歐洲等地興起，主要是以跳躍、騰空及轉體等動作，在城市中展現動感，網上不時流傳的畫面部分很震撼，但涉及動作危險度相當高，強調「飛躍道」涉及體操動作，對肌肉力量的要求甚大，亦講求對環境的協調性，需要循序漸進接受訓練。

指 初學者宜跟隨教練老手參加

他續稱，由於「飛躍道」難有固定場地，許多網上片段涉及的環境都是相對危險，很多人可能只會留意網上片段成功拍攝的一刻，惟忽略參與者失手時可能造成的嚴重受傷，包括肌肉骨骼受傷、甚至著地時撞頭及腦部受傷等等。

雷雄德強調，欣賞年青人參與有關運動，但提醒參與「飛躍道」必須平衡風險，建議初學者跟隨資深教練或有經驗人士，而在編排動作時亦要量力而為，同時亦要留意例如疲倦等精神狀況以及穿鞋等基本裝備。