青年改國歌歌詞被判入教導所　官判上訴得直即時釋放

男兼職侍應3年前承認把國歌歌詞改成「遲奶！我帶你環遊世界」，發布名為「X你人民共和國國歌」影片，並多次在網上發布具煽動性帖文，被裁定4罪罪成，判入教導所。他不服定罪及刑期提出上訴，案件今日(18日)在高等法院聆訊。法官黎婉姫裁定青年上訴得直，撤銷教導所令，並稱稍後下判辭解釋理由。

上訴人徐凱駿(21歲)，承認1項煽動及3項侮辱國歌和國旗罪，他在2020年5至9月發放涉案貼文和歌詞。徐原本就定罪及刑期提出上訴，欲爭拗控罪時效、範圍、境外管轄權等法律問題，惟他今年12月8日撤銷定罪上訴，只就刑罰上訴，而其上訴案一直被押後至快必上訴案有結果後重新排期。