青年改國歌歌詞被判入教導所　官判上訴得直即時釋放

男兼職侍應3年前承認把國歌歌詞改成「遲奶！我帶你環遊世界」，發布名為「X你人民共和國國歌」影片，並多次在網上發布具煽動性帖文，被裁定4罪罪成，判入教導所。他不服定罪及刑期提出上訴，案件今日(18日)在高等法院聆訊。法官黎婉姫裁定青年上訴得直，撤銷教導所令，並稱稍後下判辭解釋理由。
上訴人徐凱駿(21歲)，承認1項煽動及3項侮辱國歌和國旗罪，他在2020年5至9月發放涉案貼文和歌詞。徐原本就定罪及刑期提出上訴，欲爭拗控罪時效、範圍、境外管轄權等法律問題，惟他今年12月8日撤銷定罪上訴，只就刑罰上訴，而其上訴案一直被押後至快必上訴案有結果後重新排期。
已被羈留約9個月
代表徐凱駿的大律師關文渭提出，《教導所條例》指明只有不小於14歲但又未滿21歲的人可以被羈留在教導所，惟自判刑之日起計不得羈留在教導所超逾3年，期滿即須釋放。現年21歲的徐凱駿2年前已獲批保釋等候上訴，至今已逾3年，而且勞教中心令不適用於曾經被判監禁或判入教導所的犯人。而且他在判刑前已被還押2個半月，後來獲保釋等候上訴前亦已在教導所羈留7個月，相當於已被羈留約9個月，認為已有足夠阻嚇性。
同類案被告只被囚8周或社服令
關文渭續指，兩宗涉及侮辱國歌受審罪成的案件，被告均只被判8周和社會服務令。此外，徐現在的年歲已超齡，無法被判入勞教中心或更生中心，望法庭能短期刑期，或改判緩刑，望法庭改判短期監禁，或判處適當監禁刑期但予以緩刑。張接納本案的確不涉大量新近發布內容，被告在保釋等候上訴期間年滿21歲也不可入教導所。
案件編號：HCMA8/2023