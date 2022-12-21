青年發展藍圖逾160項措施 擴大參與自薦 強調包容公平

承接國家主席習近平講話「青年興則香港興」，港府公布青年發展藍圖，為12至39歲約215萬名青年制定「探索」、「希望」、「自強」和「建設」4個篇章，涵蓋逾160項措施，包括建立青年網絡冀成人才庫、再推「港人首置」等解決置業問題、擴大委員會自薦計劃，廣納青年參與建設。當局指，青年工作須長期、持續和不碎片化，強調包容和公平，不分背景、種族等。
圖：蘇文傑
長遠工作包括成立青年網絡，集合曾參與不同活動參加者，為他們提供培訓、體驗等活動，凝聚社群和加強與政府互動互信。另計劃設立針對青年一站式資訊手機應用程式，提供政府資訊。就青年住屋需求，計劃擴大青年宿舍，目標5年內非政府組織租用酒店宿舍增額外3,000個宿位，再推出「港人首置」項目等。
擴大青年參與，包括擴大青年委員自薦計劃，本屆政府將參與計劃諮詢委員會由現時60多個翻兩倍至不少於180個，開放18區委員會名額予青年參與社區建設。民政及青年事務局長麥美娟表示，藍圖開放予215萬青年，不分有否犯事、種族和背景，只要符合表格所列客觀條件，及符合年齡均可被考慮，並謂藍圖並非特效藥，也非針對某事件報告，目標冀以新思維、新手法，沉浸式工作導向正向思維，主動聯繫青年、讓他們了解政府工作，建立信任和消除誤解，回應170多場諮詢會中青年表示不了解政府工作等訴求。
針對在學青年，麥美娟指，他們反映希望獲支援作更多生涯規劃，故藍圖規劃民青局牽頭加強統籌相關工作，而160項措施會保持更新和適時增加。
其他措施包括加深國家認識，培養愛國愛港，增加內地實習、創業機會等；制定青年儀表板，整理相關數據，讓社會了解青年發展趨勢，數據包括就學比率、青年初創企業數字、五年內有意置業青年比例等。