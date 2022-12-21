青年發展藍圖逾160項措施 擴大參與自薦 強調包容公平

承接國家主席習近平講話「青年興則香港興」，港府公布青年發展藍圖，為12至39歲約215萬名青年制定「探索」、「希望」、「自強」和「建設」4個篇章，涵蓋逾160項措施，包括建立青年網絡冀成人才庫、再推「港人首置」等解決置業問題、擴大委員會自薦計劃，廣納青年參與建設。當局指，青年工作須長期、持續和不碎片化，強調包容和公平，不分背景、種族等。

圖：蘇文傑

長遠工作包括成立青年網絡，集合曾參與不同活動參加者，為他們提供培訓、體驗等活動，凝聚社群和加強與政府互動互信。另計劃設立針對青年一站式資訊手機應用程式，提供政府資訊。就青年住屋需求，計劃擴大青年宿舍，目標5年內非政府組織租用酒店宿舍增額外3,000個宿位，再推出「港人首置」項目等。