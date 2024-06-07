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2024-06-07 13:36:00

青苗學界進步獎2022－23頒獎典禮 十大進步生奮發向上 熾熱的心永不言敗

資料由客戶提供

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得獎生與嘉賓大合照

得獎生與嘉賓大合照

青苗基金於5月25日舉行「青苗學界進步獎2022-23」頒獎典禮，表揚得獎生們的進步及老師們的關顧，並透過分享得獎生的故事，傳達同行者的支持，為學生的進步帶來動力，同時勉勵學生尋找屬於自己的目標與方法，邁步向前。

頒獎典禮由香港女歌手，青苗學界進步獎2015-16得獎者黃淑蔓小姐擔任主禮嘉賓。分享自己中學出道成為職業歌手的經歷，當中包括如何平衡學業追逐夢想及當中所遇到的困難與挑戰。她鼓勵學生裝備好自己，堅持自己的夢想，忠於自己的興趣。

主禮嘉賓黃淑蔓小姐鼓勵學生裝備好自己，堅持自己的夢想。

主禮嘉賓黃淑蔓小姐鼓勵學生裝備好自己，堅持自己的夢想。

「只要肯做，一定進步」

今屆「青苗十大進步獎」11位得獎生雖處於不同的生活及學習環境，但面對困難時，他們都積極面對，堅持並努力不懈地嘗試以方法去適應。來自五育中學的中五生賴慈縵以「雨後彩虹」勉勵自己，即使有許多不如人意的時刻，但色彩斑斕的彩虹總會在風雨後出現。她立志成為甜品及咖啡師，希望以香甜撫慰人心。

賴慈縵表示獎項是對她的一份肯定，未來會繼續努力改變。

賴慈縵表示獎項是對她的一份肯定，未來會繼續努力改變。

家人、師長及朋友的同行與鼓勵

得獎生在分享得獎感受時，感謝家人、師長及朋輩的陪伴與鼓勵，認為獎項能帶給他們更大的動力，朝着目標繼續奮鬥。其中就讀仁濟醫院靚次伯紀念中學的中四生邱敏怡感謝老師、家人給予她指導和鼓勵，讓她在追尋夢想的道路上有跡可尋。

邱敏怡感謝家人、老師的支持及鼓勵。

邱敏怡感謝家人、老師的支持及鼓勵。

「青苗學界進步獎」（前稱「最佳進步獎」）由青苗基金主辦，獅球教育基金會全力支持，銳意激勵同學們在品德及學業上求取進步，建立自信，發揮個人潛能。本屆「進步獎」得到360所學校的熱心參與，獲獎學生逾6,200位。經周詳的評選後，評審委員會選出30名學生獲取「青苗學界進步獎獎學金」，其中11名學生及其提名老師更分別獲得「青苗十大進步獎」及「洪昭儀春風化雨獎」的殊榮。

 

「青苗學界進步獎」2022-23得奬名單

「青苗十大進步獎」

得獎生

「洪昭儀春風化雨獎」

得獎老師

提名學校

賴慈縵

蔡錦樂老師

五育中學

邱敏怡

趙韻文老師

仁濟醫院靚次伯紀念中學

蔡志堅

黃玉貞老師

伊利沙伯中學舊生會中學

潘境鑫

馬美珍老師

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學

沈靖朗

門閱老師

培僑書院

曹淨軒

戴年偉老師

天主教郭得勝中學

衛綽妍

馮珏欣老師

救世軍石湖學校

温進明

吳淑雯老師

樂善堂梁銶琚書院

李可人

李慧兒老師

聖士提反女子中學

敖卓瑩

溫馨老師

觀塘官立中學

沈健豐

邱淑莊老師

香港紅十字會甘迺迪中心
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青苗十大進步生合照

青苗十大進步生合照

「洪昭儀春風化雨獎」得獎老師

「洪昭儀春風化雨獎」得獎老師

「青苗學界進步獎獎學金」

得獎學生

提名學校

吳皓林

中華基督教會全完中學

高媛媛

中華聖潔會靈風中學

黃彧羲

余振強紀念中學

木代朋希

保良局余李慕芬紀念學校

蘇筠嵐

嘉諾撒聖瑪利書院

林嘉儀

妙法寺劉金龍中學

李明瑤

德愛中學

楊文樂

心光學校

鄺圳煜

慕光英文書院

左嘉侗

明愛樂恩學校

陳金群

樂善堂余近卿中學

王駿熙

港島民生書院

吳彥輝

漢華中學

蔡海桐

瑪利灣學校

林兆晴

萬鈞伯裘書院

黎子琦

聖文德書院

傅珮恩

聖馬可中學

雷莉莎

路德會啟聾學校

馬詩晴

風采中學（教育評議會主辦）
「青苗學界進步獎獎學金」部分得獎學生

「青苗學界進步獎獎學金」部分得獎學生

青苗基金
香港灣仔莊士敦道194-204號灣仔商業中心1501室
電話：(852) 3188 3757 | 傳真：(852) 3586 1836
電郵：[email protected]
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青苗學界進步獎
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