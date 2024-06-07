青苗學界進步獎2022－23頒獎典禮 十大進步生奮發向上 熾熱的心永不言敗

青苗基金於5月25日舉行「青苗學界進步獎2022-23」頒獎典禮，表揚得獎生們的進步及老師們的關顧，並透過分享得獎生的故事，傳達同行者的支持，為學生的進步帶來動力，同時勉勵學生尋找屬於自己的目標與方法，邁步向前。

頒獎典禮由香港女歌手，青苗學界進步獎2015-16得獎者黃淑蔓小姐擔任主禮嘉賓。分享自己中學出道成為職業歌手的經歷，當中包括如何平衡學業追逐夢想及當中所遇到的困難與挑戰。她鼓勵學生裝備好自己，堅持自己的夢想，忠於自己的興趣。