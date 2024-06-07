青苗學界進步獎2022－23頒獎典禮 十大進步生奮發向上 熾熱的心永不言敗

青苗基金於5月25日舉行「青苗學界進步獎2022-23」頒獎典禮，表揚得獎生們的進步及老師們的關顧，並透過分享得獎生的故事，傳達同行者的支持，為學生的進步帶來動力，同時勉勵學生尋找屬於自己的目標與方法，邁步向前。
頒獎典禮由香港女歌手，青苗學界進步獎2015-16得獎者黃淑蔓小姐擔任主禮嘉賓。分享自己中學出道成為職業歌手的經歷，當中包括如何平衡學業追逐夢想及當中所遇到的困難與挑戰。她鼓勵學生裝備好自己，堅持自己的夢想，忠於自己的興趣。
「只要肯做，一定進步」
今屆「青苗十大進步獎」11位得獎生雖處於不同的生活及學習環境，但面對困難時，他們都積極面對，堅持並努力不懈地嘗試以方法去適應。來自五育中學的中五生賴慈縵以「雨後彩虹」勉勵自己，即使有許多不如人意的時刻，但色彩斑斕的彩虹總會在風雨後出現。她立志成為甜品及咖啡師，希望以香甜撫慰人心。
家人、師長及朋友的同行與鼓勵
得獎生在分享得獎感受時，感謝家人、師長及朋輩的陪伴與鼓勵，認為獎項能帶給他們更大的動力，朝着目標繼續奮鬥。其中就讀仁濟醫院靚次伯紀念中學的中四生邱敏怡感謝老師、家人給予她指導和鼓勵，讓她在追尋夢想的道路上有跡可尋。
「青苗學界進步獎」（前稱「最佳進步獎」）由青苗基金主辦，獅球教育基金會全力支持，銳意激勵同學們在品德及學業上求取進步，建立自信，發揮個人潛能。本屆「進步獎」得到360所學校的熱心參與，獲獎學生逾6,200位。經周詳的評選後，評審委員會選出30名學生獲取「青苗學界進步獎獎學金」，其中11名學生及其提名老師更分別獲得「青苗十大進步獎」及「洪昭儀春風化雨獎」的殊榮。
「青苗學界進步獎」2022-23得奬名單
|
「青苗十大進步獎」
得獎生
|
「洪昭儀春風化雨獎」
得獎老師
|
提名學校
|
賴慈縵
|
蔡錦樂老師
|
五育中學
|
邱敏怡
|
趙韻文老師
|
仁濟醫院靚次伯紀念中學
|
蔡志堅
|
黃玉貞老師
|
伊利沙伯中學舊生會中學
|
潘境鑫
|
馬美珍老師
|
伊利沙伯中學舊生會湯國華中學
|
沈靖朗
|
門閱老師
|
培僑書院
|
曹淨軒
|
戴年偉老師
|
天主教郭得勝中學
|
衛綽妍
|
馮珏欣老師
|
救世軍石湖學校
|
温進明
|
吳淑雯老師
|
樂善堂梁銶琚書院
|
李可人
|
李慧兒老師
|
聖士提反女子中學
|
敖卓瑩
|
溫馨老師
|
觀塘官立中學
|
沈健豐
|
邱淑莊老師
|
香港紅十字會甘迺迪中心
|
「青苗學界進步獎獎學金」
得獎學生
|
提名學校
|
吳皓林
|
中華基督教會全完中學
|
高媛媛
|
中華聖潔會靈風中學
|
黃彧羲
|
余振強紀念中學
|
木代朋希
|
保良局余李慕芬紀念學校
|
蘇筠嵐
|
嘉諾撒聖瑪利書院
|
林嘉儀
|
妙法寺劉金龍中學
|
李明瑤
|
德愛中學
|
楊文樂
|
心光學校
|
鄺圳煜
|
慕光英文書院
|
左嘉侗
|
明愛樂恩學校
|
陳金群
|
樂善堂余近卿中學
|
王駿熙
|
港島民生書院
|
吳彥輝
|
漢華中學
|
蔡海桐
|
瑪利灣學校
|
林兆晴
|
萬鈞伯裘書院
|
黎子琦
|
聖文德書院
|
傅珮恩
|
聖馬可中學
|
雷莉莎
|
路德會啟聾學校
|
馬詩晴
|
風采中學（教育評議會主辦）