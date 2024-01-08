青衣一周兩斷電｜機電署令中電本月檢查該區電力系統　田北辰質疑中電員工是否馬虎 (更新)

青衣一周內兩度發生電力故障，政府今(8日)將與中電開會，要求兩周內提交詳細報告。實政圓桌立法會議員田北辰在電台節目指，若中電最近才檢查過，但仍然發生事故，是否中電員工工作馬虎。他又說，在新的停電事故罰款機制下，今次並非大範圍停電，擔心日後小規模停電，中電都毋須「揹飛」。
憂中電日後小規模停電都毋須「揹飛」
田北辰表示據悉中電供電系統分為3層，今次故障是變壓至220伏電進入大廈的地方。他引述中電方面指，目前依然了解對上一次詳細檢查是在甚麼時候，但若中電最近才檢查過，仍然發生事故，他質疑中電員工是否工作馬虎。
他提到在新的停電事故罰款機制下，中電中斷供電逾1,500萬分鐘才會被罰款，但今次並非大範圍停電，他擔心中電日後小規模停電都毋須「揹飛」。
就中電稱兩次電力故障無關連，青衣區議員盧婉婷在同一個節目上直言不能夠接受，認為就算中電說無關連，居民亦很擔心，而且兩次電力故障均疑似有爆炸聲音，昨日附近的私人屋苑都有供電問題，以致有居民被困升降機等。她促請中電盡早檢查，如發現供電系統老化，應擴大檢查範圍。
機電署：本月內完成檢查該區電力供應系統
中電今日向機電署報告事故的初步調查資料。中電指，1月1日的事故是由於青衣牙鷹洲街變電站裝設於室外的電纜接駁點發生故障，對電纜接駁點造成損害及引發煙霧。自動保護系統即時隔離故障部分，雖然事故期間沒有發現電力供應中斷，但引致短暫電壓驟降。1月7日的事故是由於青衣長安邨安湄樓的一條11千伏地下電纜的接駁位發生故障，導致安湄樓部分電力供應中斷。
機電署表示，要求中電立即加強檢查該區電力供應系統，目標本月內完成，以及檢討全港輸配電系統的維修安排。署方會繼續和中電密切跟進，監察中電採取適當的跟進及改善措施。