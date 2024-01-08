青衣一周兩斷電｜機電署令中電本月檢查該區電力系統　田北辰質疑中電員工是否馬虎 (更新)

憂中電日後小規模停電都毋須「揹飛」

田北辰表示據悉中電供電系統分為3層，今次故障是變壓至220伏電進入大廈的地方。他引述中電方面指，目前依然了解對上一次詳細檢查是在甚麼時候，但若中電最近才檢查過，仍然發生事故，他質疑中電員工是否工作馬虎。

他提到在新的停電事故罰款機制下，中電中斷供電逾1,500萬分鐘才會被罰款，但今次並非大範圍停電，他擔心中電日後小規模停電都毋須「揹飛」。

就中電稱兩次電力故障無關連，青衣區議員盧婉婷在同一個節目上直言不能夠接受，認為就算中電說無關連，居民亦很擔心，而且兩次電力故障均疑似有爆炸聲音，昨日附近的私人屋苑都有供電問題，以致有居民被困升降機等。她促請中電盡早檢查，如發現供電系統老化，應擴大檢查範圍。