非華語學生多渠道提升中文 主動加強聽寫讀默練習

中文對於部分華語學生已是難學難精，甚少接觸中文的非華語學生或更難懂如何掌握箇中學習方法。新家園協會服務總監陳義飛指，非華語學生主要面對缺乏學習中文環境的問題，因在家中皆以各自家鄉話或英語溝通；而且廣東話有九個聲調亦加大他們讀寫的難度。該會早前舉行第三屆「飛躍非華語小學生中文學習獎勵計劃」，當中得獎者、讀小五的Peter稱，為彌補以前少接觸中文的不足，他會於課餘時間抽空聽中文課文的錄音、朗讀中文文章和默寫中文字，並閱讀中文書籍如《西遊記之三打白骨精》以精進中文能力。
另一位得獎者杜同學在英文小學選讀華語班，她除主動將自己沈浸在華語環境外，亦參加許多與中文有關比賽，如校際朗誦節、中文繪本故事創作比賽，以及中國非物質文化遺產中文廣播劇比賽；這些經歷都提升了她的中文水平、興趣和認識。她亦鼓勵非華語學生「不馳於空想、不騖於虛聲」，可多參加中文比賽，於各方面多接觸中文，將獲益良多。
中文程度低致職業選擇有限
根據政府《2016年香港少數族裔人士貧窮情況》報告，每三個南亞裔兒童（18歲以下）就有一個處於貧窮，遠高於香港整體兒童的貧窮率（17.2%）。陳義飛稱，中文程度低容易影響非華語學生其他科目的成績，令整體學業欠佳，致選擇職業受限。
新家園協會舉辦是次學習獎勵計劃，鼓勵非華語小學生學習中文改變命運，計劃今日舉行頒獎典禮，嘉許112名獲得「中文傑出表現獎」和57名獲得「中文飛躍進步獎」的非華語學生。政制及內地事務局副局長胡建民亦表示，學好中文能在香港以至大灣區發展，商機無限，並能為未來事業打好穩固的基礎，十分重要。