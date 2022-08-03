非華語學生多渠道提升中文 主動加強聽寫讀默練習

中文對於部分華語學生已是難學難精，甚少接觸中文的非華語學生或更難懂如何掌握箇中學習方法。新家園協會服務總監陳義飛指，非華語學生主要面對缺乏學習中文環境的問題，因在家中皆以各自家鄉話或英語溝通；而且廣東話有九個聲調亦加大他們讀寫的難度。該會早前舉行第三屆「飛躍非華語小學生中文學習獎勵計劃」，當中得獎者、讀小五的Peter稱，為彌補以前少接觸中文的不足，他會於課餘時間抽空聽中文課文的錄音、朗讀中文文章和默寫中文字，並閱讀中文書籍如《西遊記之三打白骨精》以精進中文能力。

另一位得獎者杜同學在英文小學選讀華語班，她除主動將自己沈浸在華語環境外，亦參加許多與中文有關比賽，如校際朗誦節、中文繪本故事創作比賽，以及中國非物質文化遺產中文廣播劇比賽；這些經歷都提升了她的中文水平、興趣和認識。她亦鼓勵非華語學生「不馳於空想、不騖於虛聲」，可多參加中文比賽，於各方面多接觸中文，將獲益良多。