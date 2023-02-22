預算案今早11時公布 各界關注是否續派糖

財政司長陳茂波將於今日11時在立法會宣讀2023至2024年度財政預算案，社會焦點離不開會否再次派出電子消費券，其他「派糖」措施如寬減薪俸稅、交通津貼、租金扣稅等會否保留。

消息指，自2020/21學年開展的獎券基金到校協助有邊緣成長發展問題兒童的試驗計劃，將會恆常化，預料每年可惠及約6,000名兒童，涉及每年過億元額外經常性開支。另外，去年施政報告提出體育及康樂設施發展藍圖，消息指，預算案亦會撥款在政府室內場地興建滑板、攀石等設施，支援城市運動發展，包括改建官涌體育館內部分閒置樓層成為室內滑板場。

大部分政黨支持派發消費券，包括民建聯、經民聯、自由黨、工聯會等，惟新民黨反對政府繼續「燒煙花式地派發」，認為源應幫助最有需要的人，例如綜援出雙糧、公屋免租一個月等。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基認為，應該再派消費券，否則隨時令經濟收縮，「希望保住一個消費的習慣，去年吃三餸飯就仍然三餸，不要變做兩餸。記著，本來有百分之0.7至1.3的提振經濟作用，突然之間不做，那些會變負數，全部回落。」

政府指，預算案演辭其他有關資料會在網頁www.budget.gov.hk同步發放，市民可在網上瀏覽，並可透過上述網頁收看財政司長於立法會發言、與預算案相關的記者會、電視論壇及電台節目的現場直播。市民亦可在民政事務總署轄下20個民政諮詢中心免費領取預算案文本和摘要單張。