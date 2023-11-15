領展「創匯聚」誕生跨界協作項目 扶助SEN青年連接社會

長久存在的社會問題需要創新的解決方案。若能善用既有資源、匯聚各方智慧，又會否事半功倍？當社會各界以最大限度發揮獨特優勢、跨界交流協作，又會產生甚麼樣的化學反應？ 領展深信只有透過各方協作，才能有效應對不斷演變的社會挑戰。適逢領展「愛・匯聚計劃」十周年，領展舉辦「創匯聚」，為社福機構、社會企業及社會創新組織提供平台，探索協作方案，鼓勵各方善用其專業、資源及創意，推動青少年培育項目發展，為社區創造更大價值。新興科技普及龍舟運動、透過傳承傳統糕點製作促進跨代共融等不同的構想，在這個平台上碰撞出新穎的意念。最終，名為「你畫你本身的傳奇」的項目從眾多計劃書中突圍而出，奪得冠軍及十萬元獎金，協助居於院舍、有特殊學習需要（SEN）的宿生連繫社會。 配對成功 完美組合 各展所長 「你畫你本身的傳奇」由香港學生輔助會、始程有限公司（始程）及滾動的書有限公司（滾動的書）合力構思，計劃透過招募大學生領袖，為他們提供「小編」、策展及繪本製作培訓，由他們協助居於屯門石壁男童院舍、有特殊學習需要的兒童及青少年，通過繪畫表達個人心聲及故事，並將畫作製作成繪本，於社區展出，以提高社會對兒童住宿照顧服務的關注。