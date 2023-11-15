領展「創匯聚」誕生跨界協作項目 扶助SEN青年連接社會

長久存在的社會問題需要創新的解決方案。若能善用既有資源、匯聚各方智慧，又會否事半功倍？當社會各界以最大限度發揮獨特優勢、跨界交流協作，又會產生甚麼樣的化學反應？
領展深信只有透過各方協作，才能有效應對不斷演變的社會挑戰。適逢領展「愛・匯聚計劃」十周年，領展舉辦「創匯聚」，為社福機構、社會企業及社會創新組織提供平台，探索協作方案，鼓勵各方善用其專業、資源及創意，推動青少年培育項目發展，為社區創造更大價值。新興科技普及龍舟運動、透過傳承傳統糕點製作促進跨代共融等不同的構想，在這個平台上碰撞出新穎的意念。最終，名為「你畫你本身的傳奇」的項目從眾多計劃書中突圍而出，奪得冠軍及十萬元獎金，協助居於院舍、有特殊學習需要（SEN）的宿生連繫社會。
配對成功 完美組合 各展所長
「你畫你本身的傳奇」由香港學生輔助會、始程有限公司（始程）及滾動的書有限公司（滾動的書）合力構思，計劃透過招募大學生領袖，為他們提供「小編」、策展及繪本製作培訓，由他們協助居於屯門石壁男童院舍、有特殊學習需要的兒童及青少年，通過繪畫表達個人心聲及故事，並將畫作製作成繪本，於社區展出，以提高社會對兒童住宿照顧服務的關注。
能夠從彼此認識到獲得資源和獎金，讓計劃書得以成型，成員們均喜出望外。始程創辦人「高妹記者」過往曾取得提供兒童服務的基金撥款，惟未能物色到願意合作的機構，無法確保受助對象，因此她很高興今次能夠與其他兩個機構合作，通過向招募的大學生提供「小編」訓練及媒體專頁經營培訓，促成幫助屯門石壁院舍的學童向外介紹其畫作。另一方面，滾動的書創辦人莊國棟（James）指出，他們有擅長講故事和繪畫的導師，可以教授大學生有關繪畫和講故事的技巧，再教導院舍學童如何繪畫，同時培育兩代青年。
在香港學生輔助會負責宣傳和籌募的黃俐燕分享，能夠與專長於編輯訓練的始程一起搭檔滾動的書，實屬「很完美的組合」。「我們的共同目標是希望社會人士認識到，香港有一群因不同理由而不能與家人同住的小朋友，而其中高達八成二更有特殊學習的需要。我們希望透過讓他們以藝術形式繪畫他們的故事，讓其他人可更直接了解他們，藉此引起社會對這些小朋友的關注並給予協助。」James續說，「我們的最終目的是讓院舍學童與社會建立連繫，建立自信心。畫得美與不美，並不是最重要。」
三位機構代表均異口同聲表示：「今次是一加一加一大於三，超額完成。希望最後憑各方努力，能夠把意念實踐，讓院舍學童真正畫出他們的傳奇。」