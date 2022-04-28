領牌現人龍 網上辦理比率低 運輸署承諾推廣網約拒派籌

運輸署牌照事務處櫃枱服務重啟，多個辦事處又再大排長龍，審計報告指，雖然運輸署亦接受郵寄、投遞箱或互聯網遞交申請，但透過網上申請牌照服務使用率低，在2021年截至6月，續領車輛牌照只有15,258次、佔整體續領申請3.7%；續領正式駕駛執照的網上申請雖然較多，但只佔整體32%。報告透露，運輸署在2016至2019年期間進行周年市民意見調查，發現33%至58%不知可於網上申請續領正式駕駛執照或車輛牌照，審計署建議應加強宣傳。

想避免在牌照事務處輪候幾小時，運輸署亦有推出預約申請服務，審計署發現，除續領車輛牌照/申請車輛過戶(83%)，和保留/轉移車輛登記號碼(74%)的預約名額使用率較高外，其他服務均少於五成。預約服務的申請人出現大量失約個案，分析2016至2020年期間使用預約服務的申請個案，有19%至25%「失約」。審計署認為，運輸署應密切監察預約服務的失約率，並採取措施降低失約率，例如以短訊提醒申請人等。

審計報告又指，4間牌照處的工作量不平均，其中金鐘及長沙灣處理八成的申請。但運輸署回應指，觀塘及沙田牌照處規模較小，除提供基本服務，亦處理郵寄申請後勤事宜等，定位不同，工作量不能單以處理宗數來量化。

就大量市民在事務處大排長龍，建議探討設立派籌輪候制度的可行性，但運輸署指牌照處提供的牌照服務種類繁多，而經常由代理人辦理，不同種類的車輛相關牌照服務性質複雜等，令推行派籌有困難，指會致力推廣網上申請牌照服務，縮短申請人排隊輪候的時間。審計署建議，運輸署定期檢視人手需要，探討有效方法應對運作模式上的轉變，並監察4間牌照處的工作量，及靈活調配人手。