願榮光禁令｜林定國：法庭將「紅線」說清 期待Google回應

律政司早前就反修例歌曲《願榮光》申請臨時禁制令被拒提出上訴，上訴庭日前裁定律政司上訴得直，批准有關的非正審禁制令。律政司長林定國表示，上訴庭的裁決是針對有人利用這首歌曲作為工具，宣揚港獨思想，將歌曲「武器化」，鼓吹他人進行暴力等違法行為，他希望大家不要用「禁歌」這些字眼來形容。他又指，社會上部分人蠢蠢欲動違法，有人則不了解做法是嚴肅的違法行為，認為禁令可與刑事法律相輔相成，並由法庭講清楚紅線，增加阻嚇性。

林定國今日(12日)出席電台節目表示，上訴庭今次之所以接受律政司一方的理據，第一是因為有很多人不了解這首歌，以為不會犯法，又或者有「捉不到我」的想法，因此法庭認為有需要講清楚，若利用這首歌進行煽動、分裂國家等行為會違反法律，目的是增加阻嚇性及預防性，他形容法庭是將「紅線」講清楚。

林定國表示，法庭亦考慮到互聯網有好大流量，很多人都接觸到這首歌，而有網絡供應商表示有疑問。林定國指Google早前曾表示，若有法庭命令，公司將會遵從。他說現時已將禁制令上網，希望對方言出必行，強調所有中國人都在等待Google回應，若果對方指無法遵從，他希望有關方面解釋。