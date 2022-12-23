類鼻疽｜過去一周再多3宗個案　患者全居深水埗

衛生防護中心今日(23日)表示，過去一周(12月17日至23日)，中心錄得3宗新增感染類鼻疽確診個案，患者居於深水埗，中心的流行病學調查顯示個案均於9月初至11月上旬發病。

3人均有長期病患 至今深水埗區佔六成半個案

首宗個案涉及一名62歲男子，患有多種長期病患，包括糖尿病和冠心病，並因末期腎功能衰竭正接受洗腎治療。他於9月2日開始發燒和咳嗽，翌日前往明愛醫院急症室求診，並須留院治療。他其後情況穩定並出院，惟因持續發燒於12月5日再度入院，12月10日出院。上周四(15日)，病人再次因發燒和腹痛前往明愛醫院急症室求醫，並須留院治療至今，情況穩定。

第二宗個案涉及一名80歲男子，患有多種長期病患，包括空腹血糖異常及高血壓。他於10月15日開始胸痛，11月15日前往明愛醫院急症室求診，臨床診斷為肺炎。其後，他因胸痛惡化並發燒，於12月9日再度前往明愛醫院急症室求醫，並須留院治療。病人情況一直穩定，已在上周五(16日)出院。

第三宗個案涉及一名82歲男子，患有多種長期病患，包括糖尿病和陣發性心房顫動。他於11月10日開始氣促，12月5日因持續咳嗽向普通科門診求醫。12月8日，他因氣促惡化前往明愛醫院急症室求診，同日入院。病人情況一直穩定，已上周五(16日)出院。

連計今次新增3宗個案，本港今年累計共錄得46宗類鼻疽個案，當中六成五(30宗)自8月起錄得居於深水埗區的個案。中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可以存活於本地環境，呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫。