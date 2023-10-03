颱風小犬今變超強颱風 天文台︰路徑強度存變數

10月再打風？強颱風小犬未來一兩日會移向呂宋海峽至台灣南部一帶，並逐漸增強成超強颱風，隨後可能進入南海。而一股東北季候風預計在本周後期抵達華南。天文台指，受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數，可能抵廣東沿岸海域移動並減弱。

強颱風小犬昨集結在馬尼拉之東北，根據天文台路徑資訊，小犬今明兩日逐漸增強成超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時185公里，周四下午減弱為強颱風，之後向東逼近珠江口，在周五(6日)早上進入本港400公里警戒範圍，其時減弱至颱風。

天文台指，預料小犬向西北移動，移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，隨後或進入南海東北部，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。此外，預料一股東北季候風亦會在本周後期抵達華南。受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數，有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱。