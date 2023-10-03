颱風小犬今變超強颱風 天文台︰路徑強度存變數

10月再打風？強颱風小犬未來一兩日會移向呂宋海峽至台灣南部一帶，並逐漸增強成超強颱風，隨後可能進入南海。而一股東北季候風預計在本周後期抵達華南。天文台指，受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數，可能抵廣東沿岸海域移動並減弱。
強颱風小犬昨集結在馬尼拉之東北，根據天文台路徑資訊，小犬今明兩日逐漸增強成超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時185公里，周四下午減弱為強颱風，之後向東逼近珠江口，在周五(6日)早上進入本港400公里警戒範圍，其時減弱至颱風。
天文台指，預料小犬向西北移動，移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，隨後或進入南海東北部，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。此外，預料一股東北季候風亦會在本周後期抵達華南。受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數，有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱。
周三或現35度極端酷熱天氣
天文台又指，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。昨正午時分，本港部分地區氣溫上升至攝氏約33度，未來數日持續高溫天氣，明日(4日)日間極端酷熱，最高氣溫達到35度，周四亦達34度，本周後期天氣漸轉不穩定，多雲，有驟雨。天文台提醒，高溫天氣持續，市民要補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。