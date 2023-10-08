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2023-10-08 07:55:00

颱風小犬｜天文台：下午12時40分改發八號烈風或暴風信號

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颱風小犬｜天文台：三號強風信號至少維持至明早6時(李睿哲攝)

颱風小犬｜天文台：三號強風信號至少維持至明早6時(李睿哲攝)

【07:55更新】天文台會在今日下午12時40分改發八號烈風或暴風信號。

【10月8日05:00更新】天文台指，過去數小時小犬維持其強度，移動速度稍為加快，並逐漸靠近珠江口一帶，相關的雨帶亦開始影響該區，本港風力逐漸增強。按照最新預測，小犬會採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過。預料烈風會影響香港多處地方。天文台會在今日中午12時至下午2時之間改發八號烈風或暴風信號。本港今明兩日會有大驟雨。

【21:45更新】天文台指，受小犬影響，本港離岸普遍吹強風，高地間中吹烈風。過去數小時，小犬繼續緩慢移動，環流相當緊密，其相關的烈風區與香港仍然維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明日中午。

按照現時預測路徑，小犬明日會逐漸靠近珠江口一帶，與小犬相關的強雨帶會在明日日間逐漸影響珠江口，同時小犬的烈風區亦會移近該區。本港屆時會否普遍吹烈風，則視乎小犬與本港的距離，及小犬的減弱速度。天文台會考慮是否在明日下午發出更高熱帶氣旋警告信號。市民請留意最新天氣消息。

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【16:45更新】按照現時預測路徑，小犬今晚(10月7日)及明日(10月8日)會在香港以南150公里內掠過，有機會進一步靠近珠江口一帶。與小犬相關的外圍較強雨帶明日稍後至星期一會影響該區，本港雨勢有時頗大。

【12:45更新】在過去一小時，大澳、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時61、50及48公里，最高陣風分別超過每小時71、56及59公里。

【11:45更新受小犬影響，本港離岸及高地普遍吹強風。小犬的移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明早6時。

按照現時預測路徑，小犬將於明日稍後最接近本港，在香港以南150公里內掠過，與其相關的外圍較強雨帶屆時會影響珠江口一帶。本港明日稍後至星期一雨勢有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風，南部部分地區可能間中吹烈風。天文台屆時會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時49及46公里，最高陣風分別超過每小時59及62公里。

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【10:44更新昂坪360宣布，纜車服務仍需暫停。

【10:44更新運輸署表示，坪洲街渡往返愉景灣和梅窩的渡輪服務暫停。

10:14更新教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

10:14更新由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

天文台預測颱風小犬路徑 天文台預測颱風小犬路徑 天文台預測颱風小犬路徑 天文台預測颱風小犬路徑位置及強度 天文台展望未來幾日天氣
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