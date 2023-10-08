颱風小犬・活動及服務｜特區政府宣布10月9日全香港日校停課 (持續更新)

【23:40更新】颱風小犬吹襲本港，天文台今日(8日)於晚上7時改發九號烈風或暴風風力增強信號，及後在晚上11時50分改發八號風球。特區政府亦宣布，所有日校(上午校、下午校及全日制學校)，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心，周一(9日)將會停課一天。政府發言人亦提醒，據天文台最新預測，當颱風小犬逐漸離開香港時，其外圍雨帶仍會影響香港及鄰近地區，降雨量有機會達到每日250毫米的甚高水平，可能會引起道路水浸並造成交通擠塞。
【11:55更新】海洋公園和水上樂園表示，今日將全日暫停開放，受影響企業包場活動門票持有人，可在本周五、六或日(13日至15日)任何一日憑票入場。至於已預約使用水上樂園設施和水上樂園今日門票持有人，樂園呼籲留意網站稍後公布。
兒童社區疫苗接種中心暫停服務
另外，衞生署指，新冠疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站已停止接受登記，並將於今日餘下時間關閉，受影響人士可於原定預約接種的日期翌日起，透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。
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保誠慈善網球挑戰賽取消
香港迪士尼樂園亦宣布，樂園和迪欣湖活動中心今日將暫停開放。昂坪360早上表示，受三號強風信號影響，纜車服務今日仍需暫停。「保誠香港網球公開賽2023」指，今日早上11時舉行的「保誠慈善網球挑戰賽」和中午12時的「網球童樂日」將會取消；香港賽馬會考慮公眾和馬匹安全後，亦決定取消今日在沙田馬場舉行的賽事。
香港濕地公園已停止售票
教育局宣布，所有學校今日停課，香港都會大學指原定早上10時開始的課堂，將會在中午12時終止，而上午11時或以後開始的課堂亦已取消。運輸署表示，原訂下午舉行的傳統車輛登記號碼拍賣會將會取消，申請人稍後會收到通知有關拍賣會改期的詳情。旅遊事務署亦宣布，今晚上演的「幻彩詠香江」已取消。
漁護署表示，香港濕地公園在八號烈風或暴風信號生效期間會暫停開放，票務處已在早上11時40分起停止售票。所有訪客包括其車輛須於八號熱帶氣旋警告信號生效前離開。公園會在八號熱帶氣旋警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午二時仍然生效，公園今日將不會開放。已預繳今日門票的人士或團體，可聯絡票務處安排退款或更改參觀日期。
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