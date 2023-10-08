颱風小犬・活動及服務｜特區政府宣布10月9日全香港日校停課 (持續更新)

海洋公園今日的企業包場活動門票持有人，可在本周五至日任何一日憑票入場。(資料圖片／陳奕釗攝)

【11:55更新】 海洋公園和水上樂園表示，今日將全日暫停開放，受影響企業包場活動門票持有人，可在本周五、六或日(13日至15日)任何一日憑票入場。至於已預約使用水上樂園設施和水上樂園今日門票持有人，樂園呼籲留意網站稍後公布。

【23:40更新】 颱風小犬吹襲本港，天文台今日(8日)於晚上7時改發九號烈風或暴風風力增強信號，及後在晚上11時50分改發八號風球。特區政府亦宣布，所有日校(上午校、下午校及全日制學校)，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心，周一(9日)將會停課一天。政府發言人亦提醒，據天文台最新預測，當颱風小犬逐漸離開香港時，其外圍雨帶仍會影響香港及鄰近地區，降雨量有機會達到每日250毫米的甚高水平，可能會引起道路水浸並造成交通擠塞。

保誠慈善網球挑戰賽取消

香港迪士尼樂園亦宣布，樂園和迪欣湖活動中心今日將暫停開放。昂坪360早上表示，受三號強風信號影響，纜車服務今日仍需暫停。「保誠香港網球公開賽2023」指，今日早上11時舉行的「保誠慈善網球挑戰賽」和中午12時的「網球童樂日」將會取消；香港賽馬會考慮公眾和馬匹安全後，亦決定取消今日在沙田馬場舉行的賽事。

香港濕地公園已停止售票

教育局宣布，所有學校今日停課，香港都會大學指原定早上10時開始的課堂，將會在中午12時終止，而上午11時或以後開始的課堂亦已取消。運輸署表示，原訂下午舉行的傳統車輛登記號碼拍賣會將會取消，申請人稍後會收到通知有關拍賣會改期的詳情。旅遊事務署亦宣布，今晚上演的「幻彩詠香江」已取消。

​漁護署表示，香港濕地公園在八號烈風或暴風信號生效期間會暫停開放，票務處已在早上11時40分起停止售票。所有訪客包括其車輛須於八號熱帶氣旋警告信號生效前離開。公園會在八號熱帶氣旋警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午二時仍然生效，公園今日將不會開放。已預繳今日門票的人士或團體，可聯絡票務處安排退款或更改參觀日期。

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