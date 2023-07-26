颱風杜蘇芮｜動漫節周五開鑼　一文睇清打風下安排

超強颱風杜蘇芮已進入本港800公里範圍內，天文台將會在今晚發出一號戒備信號。將在周五(28日)起一連5日舉行的動漫節2023，會否受超強颱風杜蘇芮影響暫時仍屬未知之數，但大會今日(26日)已率先公布「八號或以上熱帶氣旋警告信號下之特別安排」，讓一眾準備入場的市民能更有預算。有關動漫節2023在8號風球下的特別安排如下：