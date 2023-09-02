颱風蘇拉｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號

【9月2日23:40更新】天文台於晚上11時40分取消所有熱帶氣旋警告信號。
【9月2日20:00更新】天文台於晚上8時20分改發一號戒備信號。隨著蘇拉減弱及遠離，本港普遍風力繼續緩和。當蘇拉對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。
【9月2日17:00更新】在下午5時，強烈熱帶風暴蘇拉集結在香港之西南偏西約270公里，即在北緯21.8度，東經111.6度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約12公里，橫過廣東西部沿岸。
天文台表示，蘇拉繼續遠離香港，本港風力亦逐步減弱，但蘇拉相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨。三號強風信號將維持一段時間。當蘇拉對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。
在過去一小時，昂坪、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時62、51及47公里，最高陣風分別超過每小時82、65及70公里。
【9月2日16:20更新】天文台改發三號強風信號。在下午4時，強烈熱帶風暴蘇拉集結在香港之西南偏西約260公里，即在北緯21.7度，東經111.7度附近，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過廣東西部沿岸。
預料本港平均風速每小時41至62公里。
【9月2日15:00更新】天文台表示颱風蘇拉已在廣東陽江市附近登陸，並減弱為強烈熱帶風暴。在下午3時，蘇拉集結在香港之西南偏西約240公里，即在北緯21.7度，東經111.9度附近，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過廣東西部沿岸。
【9月2日12:45更新】天文台表示，隨著蘇拉進一步遠離香港和減弱，本地風力正逐漸減弱。天文台會在下午4時20分改發三號強風信號，但蘇拉相關的雨帶仍影響珠江口一帶，本港部分地區初時仍會吹烈風。
在過去一小時，昂坪、大老山及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時71、67及57公里，最高陣風分別超過每小時90、90及70公里。
在下午1時，颱風蘇拉集結在香港之西南偏西約210公里，即在北緯21.6度，東經112.3度附近，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過廣東西部沿岸海域。
【9月2日11:30更新】澳門氣象局預測，澳門的風力將會減弱，預計在今日下午3時至6時，將會考慮改發三號風球。在風暴吹襲期間，博彩業場所關閉，並在早上8時起重新運作。而3個進出珠海及澳門的出入境口岸，早上9時起已陸續恢復通關。
【9月2日09:45更新】天文台表示，蘇拉正繼續遠離本港，但其外圍雨帶仍影響珠江口一帶，因此本港多處仍受烈風影響，高地間中吹暴風。呼籲市民切勿鬆懈防風措施。八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。
另外，受風暴潮所影響，大澳及尖鼻咀的水位會在中午12時左右升至海圖基準面以上3米多。海面仍有非常大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊，切勿進行水上活動。
而在過去一小時，昂坪、塔門及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時96、71及64公里，最高陣風分別超過每小時113、87及93公里。
【9月2日03:40更新】天文台於凌晨3時40分改發八號東南烈風或暴風信號，取代十號颶風信號。 預料本港平均風速每小時63公里或以上。 本港仍有一段時間吹烈風，請繼續留在室內直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。
天台文表示，蘇拉繼續遠離本港，本港地區風力已有所減弱，但多處仍受烈風和暴風影響。八號烈風或暴風信號會至少維持至中午，市民切勿鬆懈防風措施。受風暴潮影響，過去數小時大埔的水位曾達海圖基準面以上約4米。大澳及尖鼻咀水位會在今早九時至正午十二時升至海圖基準面以上3米多。海面仍有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。
在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時115、85及74公里，最高陣風分別超過每小時139、92及89公里。
【9月1日20:24更新】天文台於晚上8時15分改發十號颶風信號。預料本港平均風速每小時118公里或以上。天文台呼籲市民切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避，同時留意風向轉變。
天文台表示，超強颱風蘇拉的眼壁現正橫過本港，對本港構成相當大的威脅。本港東部地區正吹颶風。按照現時預測路徑，蘇拉會在未來數小時於香港天文台以南約40公里左右掠過，預料十號颶風信號會維持一段時間。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。市民需保持高度警覺。天文台提醒市民不要離開有屏蔽的地方並留意其破壞性的風力。
受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升。晚上約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位，預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部分地區水浸深度或超過1米。
本港各沿岸地區的水位亦會於明日(2日)早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。
在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時117、107及89公里，最高陣風分別超過每小時144、154及130公里。
【9月1日19:45更新】天文台於晚上7時45分發出黃色暴雨警告。
【9月1日18:25更新】九號烈風或暴風風力增強信號在下午6時20分發出，天文台指按照現時預測路徑，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。
颱風蘇拉｜天文台籲現時切勿外出
現時超強颱風蘇拉的眼壁現位於香港天文台以東約30公里，並逐漸逼近本港。本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地達颶風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。
天文台呼籲市民現時切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時97、90及80公里，最高陣風分別超過每小時120、117及113公里。
颱風蘇拉｜午夜前後在港天文台以南約40公里掠過
【9月1日17:45更新】天文台表示，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，呼籲市民保持高度警覺。天文台會在下午6時20分發出九號烈風或暴風風力增強信號。
現時超強颱風蘇拉的眼壁位於香港天文台以東約50公里，並逐漸逼近本港。本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地間中達颶風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。
天文台重申，受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升。晚上約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部分地區水浸深度或超過1米。
至於本港各沿岸地區的水位亦會於明日(9月2日)早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時97、90及80公里，最高陣風分別超過每小時120、117及113公里。
颱風蘇拉｜天文台：考慮下午6時至8時發出九號信號
【9月1日15:45更新】天文台指，蘇拉繼續以超強颱風強度逼近本港，本港離岸及高地吹烈風，部分高地達暴風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過，考慮在下午6時至8時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。
在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時76、72及66公里，最高陣風分別超過每小時98、98及82公里。
颱風蘇拉｜低窪地區水位今晚起上升 城門河、大埔、沙頭角、西貢威脅最大
【9月1日12:45更新】天文台指，按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚(1日)至明早(2日)最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過，會視乎本地風力變化，考慮在下午6時至10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。
天文台稱，雷達圖像顯示蘇拉呈現雙眼壁結構，蘇拉繼續以超強颱風強度逼近本港，本港部分高地風力已達暴風程度。蘇拉的雨帶正影響本港，未來數小時天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。
受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。
本港各沿岸地區的水位亦會於明日(9月2日)早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。現時海面有巨浪及湧浪，天文台呼籲市民遠離岸邊，切勿進行水上活動。
颱風蘇拉｜未來數小時有狂風大驟雨
【9月1日11:45更新】天文台指，隨著蘇拉繼續靠近本港，未來數小時天氣將逐漸轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。
受風暴潮影響，今早維多利亞港的水位已上漲至海圖基準面以上約3米。沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。
【9月1日09:45更新】天文台表示，雷達圖像顯示，與蘇拉相關的烈風區已到達香港以東約70公里，而本港高地持續吹烈風。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日日間稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。
【9月1日08:49更新】天文台表示，廣東東部沿岸風勢持續增強，位於香港以東約150公里的汕尾一帶已經錄得颶風。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。
【9月1日08:05更新】天文台指，蘇拉的眼壁完整，環流緊密。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日(1日)稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。
按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚(1日)至明早(2日)相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。
受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。
【9月1日02:40更新】天文台於今日(1日)凌晨2時40分改發八號西北烈風或暴風信號，本港風勢將會增強。天文台表示，過去數小時蘇拉逐漸靠近廣東東部沿岸，本港風力逐漸增強，八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早(2日)相當接近本港，在香港以南100公里內掠過，天文台會視乎本地風力變化，考慮是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。此外，蘇拉的完整眼壁及大風區正逐漸靠近本港，其外圍雨帶亦正影響廣東東部沿岸。預料今日稍後本港天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。受風暴潮影響，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。