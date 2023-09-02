颱風蘇拉｜機管局料今日有480班航班復飛　約200多名過境旅客滯留

隨着颱風蘇拉對本港的影響漸退，機場管理局表示，今日（2日）預計會處理約480班航班的升降。而首班恢復的航班今早11時已降落香港國際機場，而首班離港的航班亦在上午11時15分出發。

民航處處長廖志勇，以及機管局行政總裁林天福與國泰航空行政總裁林紹波等一行人，在今日中午到機場的離境大堂視察風後的復飛情況。機管局表示，在過去一日，有約100至200多名在機場轉機的旅客被迫滯留在禁區，而機場今晚會有兩條跑道維持運作。預料可以在明日疏導受颱風影響的旅客。

本港網民在昨晚相當關心的一班埃塞羅比亞航空航班，在十號風球下原定在晚上10時40分起飛的情況，不過最終在起飛半小時前取消。機管局解釋有關的升降是由航空公司的機長作最後決定。