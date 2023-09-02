颱風蘇拉｜機管局料今日有480班航班復飛　約200多名過境旅客滯留

隨着颱風蘇拉對本港的影響漸退，機場管理局表示，今日（2日）預計會處理約480班航班的升降。而首班恢復的航班今早11時已降落香港國際機場，而首班離港的航班亦在上午11時15分出發。
民航處處長廖志勇，以及機管局行政總裁林天福與國泰航空行政總裁林紹波等一行人，在今日中午到機場的離境大堂視察風後的復飛情況。機管局表示，在過去一日，有約100至200多名在機場轉機的旅客被迫滯留在禁區，而機場今晚會有兩條跑道維持運作。預料可以在明日疏導受颱風影響的旅客。
本港網民在昨晚相當關心的一班埃塞羅比亞航空航班，在十號風球下原定在晚上10時40分起飛的情況，不過最終在起飛半小時前取消。機管局解釋有關的升降是由航空公司的機長作最後決定。
颱風蘇拉｜國泰：出門前瀏覽網站最新航班資料
另外國泰表示，今日中午已經開始恢復前往澳洲的CX139航班，並在早上11時15分起飛。公司指留意到有大批前往英國及加拿大的旅客，已安排在明日（3日）下午以及下周一（4日）的凌晨出發。國泰呼籲乘客出門前瀏覽國泰網站有關最新航班的更新資料。而在機鐵站的市區預辦登機將在明日恢復。
香港快運表示，今日已有20個航班在早上10時前取消，而在10時後有最少23班需要更改時間。不過公司預計會在下午2時恢復運作，並會在明日加班疏導乘客。香港航空就指，今日將有40多班航班在下午陸續恢復。而大灣區航空就指，所有的離港航班仍然取消或延誤，但預計今晚稍後，在外站的航班可以陸續返港，明日航班會逐漸恢復。
機管局又提醒旅客，在八號風球仍然持續之下，目前市面交通仍未完全回復，因此呼籲旅客出發前先確認航班，並預早時間抵達機場。