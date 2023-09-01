颱風蘇拉｜陳國基聯同鄧炳強赴緊急中心　指示關閉有水浸風險及行人隧道等

颱風蘇拉｜ 聯同麥美娟訪油麻地臨時庇護中心

陳國基指，隨著蘇拉繼續靠近本港，天文台預計今日稍後天氣將急速轉壞，他已指示中心同事務必繼續密切監察蘇拉對本港不同地區的影響，因應風險評估，協調有關部門和機構應對。他又聯同民政及青年事務局局長麥美娟等，前往位於梁顯利油麻地社區中心的臨時庇護中心，了解地區同事和義工的協作情況，同時民政署由昨晚8時起已開放各區的臨時庇護中心，讓有需要的市民入住。

他提到，留意到街上行人和行車都很少，認為市民都配合政府呼籲，盡量留在室內以保障自身安全，並再次呼籲市民繼續做好防禦措施，切勿進行追風、海上或其他危險的活動，以及要留意天文台和其他相關部門及機構的最新消息。他強調，不論在風暴期間或過後，政府上下定必嚴陣以對，做好一切應變和善後工作，希望全城同心合力，將這次風暴對本港的影響減到最低。