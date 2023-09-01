颱風蘇拉｜陳國基聯同鄧炳強赴緊急中心　指示關閉有水浸風險及行人隧道等

超強颱風蘇拉襲港，天文台凌晨發出8號西北烈風或暴風信號，並會視乎風力在黃昏前後評估是否需發更高信號。負責統籌的政務司司長陳國基今早聯同剛由新加坡返港的保安局局長鄧炳強、副局長卓孝業前往緊急事故監察及支援中心，聽取就颱風的最新評估和工作匯報，並針對低窪地區，陳國基指示中心同事協調相關部門將有水浸風險的單車徑、行人隧道等設施封閉。
颱風蘇拉｜聯同麥美娟訪油麻地臨時庇護中心
陳國基指，隨著蘇拉繼續靠近本港，天文台預計今日稍後天氣將急速轉壞，他已指示中心同事務必繼續密切監察蘇拉對本港不同地區的影響，因應風險評估，協調有關部門和機構應對。他又聯同民政及青年事務局局長麥美娟等，前往位於梁顯利油麻地社區中心的臨時庇護中心，了解地區同事和義工的協作情況，同時民政署由昨晚8時起已開放各區的臨時庇護中心，讓有需要的市民入住。
他提到，留意到街上行人和行車都很少，認為市民都配合政府呼籲，盡量留在室內以保障自身安全，並再次呼籲市民繼續做好防禦措施，切勿進行追風、海上或其他危險的活動，以及要留意天文台和其他相關部門及機構的最新消息。他強調，不論在風暴期間或過後，政府上下定必嚴陣以對，做好一切應變和善後工作，希望全城同心合力，將這次風暴對本港的影響減到最低。