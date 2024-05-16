颱風｜9號風球港鐵露天段維持停駛安排 打風故意追風逐浪或被檢控

去年世紀黑雨，造成香港大範圍受影響——黃大仙中心北館地下全層淹沒、柴灣馬路變成激流等災情，至今仍歷歷在目。香港雨季和颱風季節將至，甚或再出現極端天氣情況，政務司長陳國基表示，9號風球或以上，港鐵露天段將維持停駛安排，但會因應情景在安全情況下行駛至原定終點站，或駛至連接鄰近商場的車站。另外，鑑於不少市民在惡劣天氣下仍行山或追風逐浪，危及自身甚至拯救人員性命，政府日後或檢控不聽勸告的相關人士。

陳國基與多名政策局官員今午交代應對極端天氣措施。陳國基指，市民掛風球後仍追風逐浪，有機會危害生命，更影響救援人員安危，認為有關行為不應鼓勵，應被禁止。他強調，當局執法時會情理兼備，如留意追風者的行為是否屬故意，希望市民知道有關法例要求後會遵守，當局會加強公眾教育，包括製作影片及泳灘廣播。