食品公司淺水灣辦網紅派對泳衣騷 逾百人無罩離座活動涉違防疫規例

當日會所一號（ClubONE）淺水灣店室外地方設有舞台進行泳衣騷，台下約百人歡呼舉杯暢飲，相片中大部分人都無戴口罩。（曾榮輝Facebook圖片）

新冠肺炎疫情繼續肆虐，本港連續七日錄得超過4,000宗確診宗數，當局對食肆有嚴格的防疫規定。一間食品公司兼網紅（KOL）平台上周六（23日）在「會所一號」淺水灣店舉辦派對，網上相片顯示，有多名賓客出席，大部分人無戴口罩離開座位活動，現場有泳衣騷和DJ打碟，被指違反防疫規定。而舉辦派對的食品公司在社交網站指，有多名網紅和藝人出席活動，現場亦設有不同攤位，可以試食新產品，形容當日氣氛高漲。

「會所一號」淺水灣店持食肆牌照 食客離枱必須戴口罩

根據食環署資料顯示，「會所一號」淺水灣店屬於持牌食肆。而根據防疫規定，宴會人數不可超出120人，每枱最多8人，顧客離開座位時必須戴上口罩，現場不可安排表演和跳舞活動；而顧客除了於餐桌飲食時，其他時間亦必須佩戴口罩，一旦離枱必須戴上。餐飲業務負責人須確保顧客遵守有關規定，並須為違例負責；違例顧客亦可能被票控罰款。

根據Future Salad社交網頁帖文指，該公司於上周六在「會所一號」淺水灣店舉行兩周年慶祝活動，亦同時推出網紅平台及舉行網紅獎項頒獎禮。該帖文聲稱當日邀請了「千名網紅、藝人及合作夥伴，包括方力申、丁子高等一同參與」，又表示，活動中出席嘉賓可現場品嚐其新產品，而黃昏更有「泳裝catwalk」比賽，更有DJ表演等，形容「現場氣氛瞬間到達最高點」。