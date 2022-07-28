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2022-07-28 10:50:18

食品公司淺水灣辦網紅派對泳衣騷 逾百人無罩離座活動涉違防疫規例

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當日會所一號（ClubONE）淺水灣店室外地方設有舞台進行泳衣騷，台下約百人歡呼舉杯暢飲，相片中大部分人都無戴口罩。（曾榮輝Facebook圖片）

當日會所一號（ClubONE）淺水灣店室外地方設有舞台進行泳衣騷，台下約百人歡呼舉杯暢飲，相片中大部分人都無戴口罩。（曾榮輝Facebook圖片）

新冠肺炎疫情繼續肆虐，本港連續七日錄得超過4,000宗確診宗數，當局對食肆有嚴格的防疫規定。一間食品公司兼網紅（KOL）平台上周六（23日）在「會所一號」淺水灣店舉辦派對，網上相片顯示，有多名賓客出席，大部分人無戴口罩離開座位活動，現場有泳衣騷和DJ打碟，被指違反防疫規定。而舉辦派對的食品公司在社交網站指，有多名網紅和藝人出席活動，現場亦設有不同攤位，可以試食新產品，形容當日氣氛高漲。

根據Future Salad社交網頁貼文指，當日為該公司兩周年慶祝活動。（Future Salad Facebook截圖）

根據Future Salad社交網頁貼文指，當日為該公司兩周年慶祝活動。（Future Salad Facebook截圖）

「會所一號」淺水灣店持食肆牌照　食客離枱必須戴口罩

根據食環署資料顯示，「會所一號」淺水灣店屬於持牌食肆。而根據防疫規定，宴會人數不可超出120人，每枱最多8人，顧客離開座位時必須戴上口罩，現場不可安排表演和跳舞活動；而顧客除了於餐桌飲食時，其他時間亦必須佩戴口罩，一旦離枱必須戴上。餐飲業務負責人須確保顧客遵守有關規定，並須為違例負責；違例顧客亦可能被票控罰款。

根據Future Salad社交網頁帖文指，該公司於上周六在「會所一號」淺水灣店舉行兩周年慶祝活動，亦同時推出網紅平台及舉行網紅獎項頒獎禮。該帖文聲稱當日邀請了「千名網紅、藝人及合作夥伴，包括方力申、丁子高等一同參與」，又表示，活動中出席嘉賓可現場品嚐其新產品，而黃昏更有「泳裝catwalk」比賽，更有DJ表演等，形容「現場氣氛瞬間到達最高點」。

當日「會所一號」淺水灣店室正舉行派對，出席者幾乎全部沒有戴口罩下滿場飛及飲食。（Prudence Produce Facebook 圖片） 該公司指活動邀請到逾千名網紅、藝人和合作夥伴，包括方力申（右）等參與。（Future Salad Facebook圖片） 當日「會所一號」淺水灣店室正舉行派對，出席者幾乎全部沒有戴口罩下滿場飛及飲食。（曾榮輝 Facebook圖片） 當日「會所一號」淺水灣店室正舉行派對，出席者幾乎全部沒有戴口罩下滿場飛及飲食。（曾榮輝 Facebook圖片） 當日「會所一號」淺水灣店室正舉行派對，出席者幾乎全部沒有戴口罩下滿場飛及飲食。（Future Salad Facebook圖片） 當日「會所一號」淺水灣店室正舉行派對，出席者幾乎全部沒有戴口罩下滿場飛及飲食。（Future Salad Facebook圖片）

黃家和指除罩離座或即違法 「搞手」應作提醒

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，即使食肆租出場地予其他人舉辦活動，但有機會提供食物，不至於毫無責任。他強調，只要賓客除口罩並離開座位，即或觸犯法例，認為場地負責人及活動負責人作提醒。

對於活動有舉行「泳裝catwalk」比賽及DJ現場表演，黃家和認為現場表演方面有灰色地帶，因食物環境衞生署沒有檢控有關現場表演的個案，故業界對相關要求不清晰。他舉例指，曾去過生日宴，台上有大塊透明膠簾同台下作分隔，不知是否算違法。故他建議當局加強條例宣傳及解說，並向不同處所解釋清楚舉辦活動要符合的條例。

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