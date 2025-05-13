食客稱被屈食霸王餐 鴻星集團兩周後公開向「陳小姐」道歉

社交平台有女網民發文，稱上月29日在旺角新世紀廣場鴻星中菜（鴻星海鮮酒家）午膳時被經理及侍應誣衊曾在同一酒樓「食霸王餐」走數逾千元，事主報警處理。 時隔約兩星期，鴻星集團周一（12日）晚在Facebook專頁公開發出致歉函，向「親愛的顧客陳小姐」上月29日的「用餐體驗不如理想」致歉，並承諾加強團隊培訓及監督，杜絕同類事件發生。

強調第一次光顧 欲看CCTV對質不果 社交平台Threads早前有一名陳姓女用戶發出貼文，指上月29日與同事一行8人在旺角新世紀廣場鴻星中菜（鴻星海鮮酒家）午膳，期間先後遭酒樓經理及侍應等指控她曾於兩周前走數逾千元，雖然事主否認，強調「第一次嚟」，但仍被「酒樓阿姐」針對輪流圍攻，「你真係有張單未埋喎」、「唔係話你有心走數，不過可能成班人嚟食飯事但一個唔記得咗」、「今次又係咪你比錢呀？」 女事主忍無可忍直接向經理投訴，但經理表示「係個同事睇咗CCTV，話同我（事主）一模一樣樣」。女事主表示要觀看該片段對質，經理以私隱為由拒絕，最後女事主報警，警察並無到場，只透過電話調解，女事主稱該經理承諾一星期給她回覆。

考慮用法律途徑處理 女事主稱「食餐飯，無啦啦畀人屈我，係好嬲好唔開心，好無奈。」由於當日同場同事有多位新同事，第一次一齊食飯，「是但有一個真係以為我有做，都好影響我名譽」，她為此將考慮用法律途徑處理，「其實點都好啦，我嚟你度消費，仲要俾你屈，其實你就算點道歉都好都補救唔到。」 警方早前回覆傳媒指，上月29日下午約2時，接獲旺角一酒家一名食客報案，警員先致電報案人了解事件，報案人指被酒樓員工指早前有賬單未付款，但報案人只是第一次到該酒家，報案人其後表示和經理協商已解決事件，警員最終毋須到場，事件列求警協助案件處理。