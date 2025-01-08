食物中毒｜國泰航班10人食飛機餐後痾嘔　料登機前食三文治引致　國泰：派餐後隨即現病徵

國泰航空昨日一班從尼泊爾加德滿都飛往本港的航班CX640，機上10名乘客報稱在進食飛機餐10至30分鐘後，出現嘔吐、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。衞生防護中心接獲通知後，港口衞生科人員在航班抵港後隨即登上涉事航班調查。 9人屬同一尼泊爾交流團 衞生防護中心初步調查顯示，飛機餐食物包括麵包、水果、沙律、羊肉飯、雞肉飯和雪糕，食物中毒的6男4女年齡介乎21歲至38歲，有4人抵港後到醫院求醫，全部毋須入院。中心又指，其中9人在去年12月28日至昨日期間參加同一交流團前往尼泊爾，在回程航班上用餐外，亦於登機前約兩小時進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條，即出現病徵前的4至5小時。

綜合現時掌握的流行病學調查資料，衞生防護中心指食物中毒個案較大可能由登機前進食的三文治引致，目前仍在調查事件，不排除受影響人數會增加，為審慎起見亦已取走該航班提供的食物樣本化驗。中心呼籲乘搭同一航班抵港的人士，可在未來兩日早上9時至下午5時致電中心熱線2125 2372，以便提供適切評估，如出現感染病徵應同時立即求醫。 國泰：已安排酒店予需搭接駁航班乘客 國泰航空回覆《am730》指，涉事航班在派發機上餐膳後，有關乘客隨即陸續出現身體不適及懷疑食物中毒症狀，當中部分曾向機組人員表示於登機前曾一起用膳。機艙服務員得悉後有即時提供協助，並一直留意乘客狀況及按既定程序尋求醫療意見，通報醫護團隊、地勤人員及有關當局到場戒備，多輛救護車亦到場以備協助。

航班抵達香港後，醫護人員迅速登機檢查報稱身體不適的乘客，經評估後數名乘客需前往醫院進行進一步檢查，國泰亦有委派代表到醫院提供協助，其他未受影響的同機乘客則獲當局批准按正常程序下機。到醫院求醫的乘客今晨已經出院，國泰為當中要乘搭接駁航班的乘客安排入住酒店稍作休息，並協助其餘乘客領回行李。該航機再次執飛前將徹底清潔及消毒，確保正常運作，國泰並正詳細調查事件。