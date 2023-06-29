食物還是廚餘 只在一念之間 客人或員工的一句話 成功推動惜食

此研究計劃的首席研究員李雪梅博士 (左二) 及百階（香港）有限公司集團主席黃水晶博士（右三）感謝餐廳員工同心為環保減廢努力。

我們到食肆用膳時，往往會不知不覺叫了過多食物，又或會對一些不愛吃的食物完全置之不理，讓美食瞬間變成廚餘。根據環保署2021年的數字，香港堆填區平均每天接收11,358公噸都市固體廢物，當中約三成為廚餘，不單浪費食物，亦會增加碳排放量。 為研究如何減少餐後廚餘，香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）早前與百階（香港）有限公司合作，於該公司旗下位於太古城的Pick Coffee by Pokka Café推行以「社會行銷方案」減少餐後廚餘的研究，經過3個月測試，成功減少約一半廚餘，同時亦為餐廳節省成本，締造業界、消費者、及環境保護的三贏局面。 香港理工大學專業及持續教育學院工商及款待業管理學部高級講師李雪梅博士為該研究計劃的首席研究員，研究獲香港特區政府公共政策研究資助計劃撥款逾港幣54萬元資助，研究發現食肆員工於點單時主動詢問或建議，讓消費者可選擇進食份量，又或因應個人口味選擇配菜，從而減少剩食，讓顧客吃得開心之餘，亦可減少浪費食物和降低食肆成本。李博士續指：「餐廳只是簡單地讓員工多問一句，沒想到卻可大幅減少廚餘，成效遠超預期，更能節省食物成本，故絕對值得向業界推廣。」

店員主動提供惜食選項 提升用餐體驗 積極參與是次研究的集團主席黃博士亦表示：「這個計劃可以提升食客惜食的意識，向店員提出餐單上有哪些自己不想要的配菜或不想進食太多時要求減少飯量，不用怕尷尬。」她特別感謝員工的通力合作，推廣計劃，憑著一句話、一小步，主動詢問客人是否需要減量或更改配菜，便可做到惜食減廢的效果。 研究團隊當初曾擔心店員主動向客人提供減癈選項會影響用餐體驗，所以訊息的傳遞對減癈成果相當重要，當客人看到計劃的宣傳資料後，都接受了可選配菜及減量的安排，食客不用浪費食物，亦有更好的用餐體驗。

食肆團隊齊心合力 幫助顧客減少剩食 百階集團主席黃博士特別感謝同事在人手不足的情況下，仍不嫌麻煩，同心為環保盡力。她說：「我為各位同事感到自豪，希望這只是起步。從參加研究計劃起，我們每月的廚餘數量明顯下降。不用搞盡腦汁去處理廚餘，亦可更有效控制食物成本，非常值得業界參考。」黃博士相信當越來越多食肆支持從源頭減少廚餘，不但有利業界減省成本，長遠亦有益於香港社會。她更計劃將有關做法引進集團的其他分店。 從源頭減少廚餘 需要不同持分者一同努力 隨著特區政府的推動，無論各行各業和市民大眾都日益注重環保和可持續發展。政府早前曾進行多次諮詢，計劃透過固體廢物徵費，減少棄置垃圾。黃博士說：「我亦有參與諮詢，曾向政府反映，除了徵費外是否還有其他方法，大家可做多一步。例如不少食肆都位於大型商場裡面，商場發展商可中央收集食肆廚餘，並將這些廢物循環再用，而不用直接棄置於堆填區。不同持分者能做多一步，已可助減少廢物，可能比徵費更有效。」李博士補充說：「研究團隊曾於研究初期訪問了不同類型的食肆，發現業界在參與回收廚餘時均會遇到如缺乏儲存廚餘設備或店舖衛生等的不同問題。所以如同這項研究計劃的目標一樣，鼓勵食肆及消費者在源頭減癈更重要。」 黃博士與業界亦不時討論相關議題，故在得悉PolyU SPEED推行是次研究項目後，立即身體力行支持。她說：「大家應該將環保減廢的文化薪火相傳，一起好好珍惜地球資源，身為飲食業界一份子，我更加責無旁貸。」總結整個研究計劃，李博士表示食肆只需觀察顧客通常食剩哪些食物並提供選擇予客人，像這次在 Pick Café 的研究，兩項小小的改變已可將廚餘減半，並減少食材成本。所以建議政府應鼓勵業界及教育市民，積極提供或尋求惜食減癈的共贏方案。