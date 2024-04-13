食環署一連五日打擊深水埗無牌販賣活動　並作出27宗檢控

食環署連同警務處連日在深水埗進行執法行動，針對性地打擊當區日益猖獗而且懷疑有組織的無牌販賣活動，以保持街道暢通和環境衞生。(政府新聞處圖片)

食物環境衞生署表示，部門在過去一連5日在深水埗打擊區內的無牌販賣活動，並作出27宗檢控，充公3.2公噸的貨物。另外警方亦拘捕對食環職員威嚇的人士。

食環署在今日（13日）公布，該署在周一至五（8至12日），一連5日在深水埗的大南街、北河街市政大廈及鴨寮街一帶，採取突擊行動。當中食環署對涉嫌無牌販賣及阻塞公眾地方，向相關違規人士共作出27宗檢控，並檢取約3.2公噸貨物或物品，涉及無牌販賣人士的年齡介乎25至59歲。同時警方亦對違例及造成阻礙的相關車輛作出檢控，並發出36張定額罰款通知書。同時對食環署人員作出威嚇行為的人士亦被警方拘捕。