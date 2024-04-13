食環署一連五日打擊深水埗無牌販賣活動　並作出27宗檢控

食物環境衞生署表示，部門在過去一連5日在深水埗打擊區內的無牌販賣活動，並作出27宗檢控，充公3.2公噸的貨物。另外警方亦拘捕對食環職員威嚇的人士。
食環署在今日（13日）公布，該署在周一至五（8至12日），一連5日在深水埗的大南街、北河街市政大廈及鴨寮街一帶，採取突擊行動。當中食環署對涉嫌無牌販賣及阻塞公眾地方，向相關違規人士共作出27宗檢控，並檢取約3.2公噸貨物或物品，涉及無牌販賣人士的年齡介乎25至59歲。同時警方亦對違例及造成阻礙的相關車輛作出檢控，並發出36張定額罰款通知書。同時對食環署人員作出威嚇行為的人士亦被警方拘捕。
首3月接156宗投訴
食環署指，他們留意到當區最近傍晚至晚上時間，出現大量懷疑有組織的無牌販賣活動，當中包括使用車輛作為攤檔，霸佔馬路，對市民造成嚴重滋擾。其中在北河街街市附近，署方在首3個月已收到156宗投訴，而且有關無牌販賣的人士更多次無視食環署人員發出的警告，甚至作出威嚇行為。
食環署提醒，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），除非持有食環署簽發的有效小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違者可遭檢控；一經定罪，初犯最高可罰款5,000元及監禁1個月，再犯最高可罰款10,000元及監禁6個月，而且涉案的貨物及設備會被檢取及充公。如無牌販賣活動阻塞通道，執法人員可引用《簡易程序治罪條例》（第228章）加控違例人士在公眾地方擺放物品造成阻礙；一經定罪，可處罰款25,000元或監禁3個月。