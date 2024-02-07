食肆及娛樂服務連續兩年居榜首 消費投訴接逾3萬宗升一成一

消委會去年接獲3.4萬宗投訴，按年增加一成一。沉寂數年的演唱會及其他娛樂表演節目，在復常後接續舉行，惟部分安排欠妥善或遇上惡劣天氣要取消，令食肆及娛樂的投訴連續兩年高踞投訴榜榜首，全年相關投訴達3,913宗，較前年增加25%。

食肆及娛樂的投訴中，涉及延期/沒有送貨/遺失的佔最多(724宗)，其次是價格/收費爭議(701宗)及服務質素的投訴(682宗)。有關營商手法(627宗)及結業(34宗)的投訴，分別大升逾1倍及2.4倍。

電訊服務投訴由前年的第4位跳升至去年的第2位，錄得3,162宗，較前年增加48%。涉及流動電話服務的投訴最多(1,201宗)，佔此類別的投訴近四成，亦較前年增32%。消委會指，社會復常後，消費者不論在日常生活、工作、旅遊等方面對流動數據服務、預付通話卡、長途電話及漫遊數據卡的需求大增，相關投訴亦激增，主要涉及價格/收費爭議；其次為更改/終止合約和服務質素。