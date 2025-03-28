食遊記 | 鋒膳班底製作 灣仔高質燒味小店 發達叉燒

灣仔最近開了一間高質燒味小店，不單止用料高質，連煮法上都好有心思。有用茅台製的去骨醬油雞、配蘭王蛋的黯然銷魂飯，還有用蘋果木燒製的黑棕鵝。甚至還提供自家煉製的豬油撈飯和隨餐附贈的無味精靚湯！而這些美食的幕後推手，就是鋒膳的原班人馬。文：Maggie 攝：吳康琦

高質不高價

發達叉燒由有20年經驗的余燦達師傅主理，他與鋒膳老闆Nansen合作逾10年，故兩人決定今年在蘭杜街開設「高質不高價」的燒味店：主打西班牙甘栗豚叉燒、茅台去骨醬油雞，以及用蘋果木燒製的黑棕鵝。余師傅笑言：「燒味是很實在的食物，只要每日用心新鮮製作，客人便會記得你。」店內提供兩款叉燒：梅頭爽口不膩，燶邊帶點微脆，調味點到即止，咀嚼中還能嘗到豬肉的甜味。另一款腩叉則肥瘦均勻，油脂經過兩次高温燒製後變得黏糯甘香，配上蘭王蛋和白飯令味蕾超滿足！