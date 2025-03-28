食遊記 | 鋒膳班底製作 灣仔高質燒味小店 發達叉燒

灣仔最近開了一間高質燒味小店，不單止用料高質，連煮法上都好有心思。有用茅台製的去骨醬油雞、配蘭王蛋的黯然銷魂飯，還有用蘋果木燒製的黑棕鵝。甚至還提供自家煉製的豬油撈飯和隨餐附贈的無味精靚湯！而這些美食的幕後推手，就是鋒膳的原班人馬。文：Maggie 攝：吳康琦
高質不高價
發達叉燒由有20年經驗的余燦達師傅主理，他與鋒膳老闆Nansen合作逾10年，故兩人決定今年在蘭杜街開設「高質不高價」的燒味店：主打西班牙甘栗豚叉燒、茅台去骨醬油雞，以及用蘋果木燒製的黑棕鵝。余師傅笑言：「燒味是很實在的食物，只要每日用心新鮮製作，客人便會記得你。」店內提供兩款叉燒：梅頭爽口不膩，燶邊帶點微脆，調味點到即止，咀嚼中還能嘗到豬肉的甜味。另一款腩叉則肥瘦均勻，油脂經過兩次高温燒製後變得黏糯甘香，配上蘭王蛋和白飯令味蕾超滿足！
支持本地醬園
而另一款茅台去骨醬油雞，便是以香港製造的頤和園醬油入饌，並選用3斤三黃雞，醃製40分鐘以上，出菜時更會噴上茅台酒，令食客感受到撲臉酒香。加上師傅早已貼心去除雞骨，享用時更感爽快！雞皮的酒香混合醬油的甘甜，嫩滑的雞肉隨咀嚼帶出濃郁雞味，使記者一行人不知不覺便已消滅一整隻雞。而平日的套餐也只需$65便可享用已去骨的茅台醬油雞及無味精靚湯，難怪開業不足兩個月已經常爆滿。
盼不負食客期望
現時香港餐飲業面對不同挑戰，問到兩位對未來有何期望時，Nansen表示做餐飲多年最大的滿足便是食客的認同：「其實開這間舖也沒有想過賺大錢，只不過希望食客試過我們的叉燒後，不時都會想起我們的出品。」而余師傅則表示：「有時我們做多一步，多一些新意思，令食客可試到不同的做法，原來這樣煮都好食的。何樂而不為呢？」
發達叉燒│灣仔蘭杜街 2 號地下 2 號舖│9028 9925