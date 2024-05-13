餐具走塑增成本 半數食肆漲一至三成 環團倡租借餐具服務

首階段管制即棄塑膠措施於4月22日起實施。環保團體調查發現，58%食肆會轉用非塑膠餐具，並預計餐具成本因此增加，約五成料增加一至三成。團體指，環保餐具最終棄於堆填區。至於租借餐具，調查指，68%食肆願意參與服務；不願參與的食肆則考慮衛生問題。團體指，今次調查與早前訪問市民是否願意租借餐具意向，兩個結果吻合，反映香港有相應條件推行租借餐具。

綠領行動於3至4月份回收171間食肆實體問卷，結果顯示，58%食肆表示在法例生效後，會轉用非塑膠餐具，但仍提供即棄塑膠外賣杯或食物容器；4%則會全部轉用非塑膠餐具。19%料餐具成本增加一至兩成，31%增加21至30%。團體指，轉用紙或竹製餐具，其性質仍是即棄，最終仍棄於堆填區；推動自備餐具及租借可重用清洗餐具才是真正源頭減廢。