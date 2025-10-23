餐飲業兩年輸3.6萬外勞 政府拒10宗申請涉44人

本港26個工種前年起容許輸入外勞，餐飲服務業和住宿服務業在兩年間，合共有近3.8萬名外勞獲批輸入，同期亦有10宗餐飲業申請被拒，涉及44名外勞，主要涉及未能符合本地僱員與外勞的2比1人手比例、僱主有不良紀錄等。另外，當局指的士司機要熟悉本港道路、需要與乘客保持溝通等，無計劃為的士業輸入外勞。另外，香港建造業總工會公布建造業15個工種凍薪，僅挖掘機工種日薪增加50元。
政府日前公布最新失業率升至3.9%，其中餐飲服務活動及住宿服務失業率分別為6.8%及4.3%。勞工及福利局長孫玉菡在立法會大會書面回覆質詢稱，餐飲服務業和住宿服務業輸入外勞兩年以來，分別有近3.6萬名和2,100名外勞獲批來港，包括1.1萬名侍應、約8,300名初級廚師、近6,500名廚師，以及832名房間服務員、135名住宿清潔工人等。同期有10宗餐飲服務業外勞申請被拒絕，涉及44人包括18名廚師、15名侍應和5名洗碗員等，申請被拒原因包括未能符合全職本地僱員與輸入勞工的2比1人手比例規定，或僱主有不良紀錄等。
勞工處過去兩年共接獲350宗涉及餐飲服務業、3宗住宿服務業相關投訴，主要關於僱主以輸入勞工取代在職本地僱員，當中前年和去年已有61宗個案完成調查，其中60宗無足夠證據證明僱主違規。勞工處亦進行324次特別巡查行動，大部分僱主符合人手比例規定，並已就有初步資料顯示未能符合人手比例規定的個案作進一步調查。
大會亦有議員關注會否為的士業輸入外勞，運輸及物流局長陳美寶回應稱未有計劃，因為的士屬個人化點對點交通服務，司機要熟悉道路網及交通系統，並按即時交通情況採用最直接而切實可行的路線，以及要與乘客保持溝通、按其需求調整路線和下車地點，性質有別於定點定線的小巴或非專營巴士。她說，前年推出的運輸業小巴及客車外勞計劃，至今年8月中已有逾1,550名司機考取相關駕駛執照，目前行走逾140條固定或預先指定路線，相信有助紓緩業界對司機的需求。
建造業15工種凍薪
另外，本港建造業面對工程量不足、外勞增加等問題困擾，最新失業率更高達7.2%。香港建造業總工會公布，僅挖掘機工種日薪增加50元至1,600元，加幅3.2%，其餘扎鐵、搭棚、油漆等15個工種薪酬維持不變。建總指，香港建造業正面臨經濟轉型，行業就業面對不少挑戰，期望政府能繼續振興本港經濟，並呼籲僱主僱員同舟共濟，共渡時艱。