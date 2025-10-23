餐飲業兩年輸3.6萬外勞 政府拒10宗申請涉44人

本港26個工種前年起容許輸入外勞，餐飲服務業和住宿服務業在兩年間，合共有近3.8萬名外勞獲批輸入，同期亦有10宗餐飲業申請被拒，涉及44名外勞，主要涉及未能符合本地僱員與外勞的2比1人手比例、僱主有不良紀錄等。另外，當局指的士司機要熟悉本港道路、需要與乘客保持溝通等，無計劃為的士業輸入外勞。另外，香港建造業總工會公布建造業15個工種凍薪，僅挖掘機工種日薪增加50元。

政府日前公布最新失業率升至3.9%，其中餐飲服務活動及住宿服務失業率分別為6.8%及4.3%。勞工及福利局長孫玉菡在立法會大會書面回覆質詢稱，餐飲服務業和住宿服務業輸入外勞兩年以來，分別有近3.6萬名和2,100名外勞獲批來港，包括1.1萬名侍應、約8,300名初級廚師、近6,500名廚師，以及832名房間服務員、135名住宿清潔工人等。同期有10宗餐飲服務業外勞申請被拒絕，涉及44人包括18名廚師、15名侍應和5名洗碗員等，申請被拒原因包括未能符合全職本地僱員與輸入勞工的2比1人手比例規定，或僱主有不良紀錄等。